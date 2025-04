Bad Dürkheim – Verkehrsunfall auf der Mannheimer Straße – Fahrer schwer verletzt

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Montagmorgen den 14.04.2025 gegen 11:10 Uhr ereignete sich auf der Mannheimer Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 57 Jahre alter Fahrer aus Limburgerhof war mit seinem VW Golf aus Richtung BAB 650 kommend in Richtung Bad Dürkheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und landete auf dem Dach an einem Oberleitungsmast der Straßenbahnlinie. Der Fahrer konnte ansprechbar aus dem Fahrzeug geborgen werden, erlitt jedoch schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert. Die 13 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt und ebenfalls zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Für die Bergung des Fahrzeugs, welches im Graben lag, war der Einsatz eines Krans erforderlich. Die Mannheimer Straße wurde während der Unfallaufnahme für etwa 1,5 Stunden voll gesperrt. Die Straßenbahnlinie war aufgrund von Bauarbeiten derzeit nicht in Betrieb und blieb somit von dem Vorfall unberührt. Der Gesamtschaden wird auf circa 12.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern derzeit an.

Quelle: Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ