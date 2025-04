Altrip/Rödersheim-Gronau – Verletzte Motorradfahrer

Altrip/Rödersheim-Gronau/Rhein-Pfalz-Kreis7Metropolregion Rhein-Neckar. Gegen Sonntagmorgen (11:45 Uhr) missachtete eine 66-jährige Autofahrerin aus Altrip die Vorfahrt eines 55-jährigen Mofa-Fahrers. Nach dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Bereich der Schillerstraße/Beethovenstraße klagte der Zweiradfahrer über leichte Schmerzen im Rücken- und Nackenbereich. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Nur knapp eine Stunde später kam es auf der K20 zwischen Gönnheim und Rödersheim-Gronau zu einem weiteren Verkehrsunfall. Hierbei kam ein 35-jähriger Motorradfahrer aus Gönnheim in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, geriet in den dortigen Grünstreifen und kollidierte anschließend mit einem dort stehenden Busch. Da der 35-jährige danach über Schmerzen im Arm klagte, wurde er in ein Krankenhaus verbracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt