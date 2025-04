Weinheim ist Klimaschutzkommune

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Neues Schild am Bahnhof weist in die richtige Richtung – KliBa:

„Ambitionierter Klimaschutz“

Jetzt kann es jeder sehen: In Weinheim wird Klimaschutz großgeschrieben.

Mit dem European Energy Award (eea) ist Weinheim nun als Klimaschutzkommune

ausgezeichnet. Am Weinheimer Hauptbahnhof wurde jetzt das Schild aufgestellt, das

Oberbürgermeister Manuel Just bei der feierlichen Preisverleihung im Februar in Freiburg

in Empfang nehmen konnte.

Erster Bürgermeister Andreas Buske, der das Schild nun gemeinsam mit Michael Boeke

von der KliBa, sowie Jutta Ehmsen und Ute Timmermann aus seinem Rathaus-Team

enthüllte, betonte: „Wir wollen unsere Heimatstadt Weinheim nachhaltig und klimagerecht

weiterentwickeln. Die Einführung des European Energy Award ist dafür ein wichtiger

Meilenstein." Er verwies darauf, dass der eea als Klimaschutzmanagementsystem für die

kontinuierliche Verbesserung des Klimaschutzes in der Kommune sorgt.

Klimaschutzmanagerin Ute Timmermann erklärte: „Er ist das Instrument mit dem die

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept sichergestellt wird.“

Bei der Einführung des Awards wurde Weinheim von der Klimaschutz- und Energie-

Beratungsagentur Heidelberg – Rhein-Neckar-Kreis gGmbH (KLiBA) beraten und

unterstützt. Der eea-Berater der KLiBA, Michael Boeke, erklärt vor Ort: „Ziel des eea ist

es, Best-Practice-Maßnahmen zum Erreichen der Treibhausgasneutralität umzusetzen.“

Die Bewertung erfolgt mit Hilfe eines Punktesystems. Für die reine Erfüllung gesetzlicher

Vorgaben (Mindeststandard) gibt es keine Punkte. Für ambitionierten Klimaschutz muss

über die verpflichtenden Standards hinausgegangen werden. Boeke: „Die Auszeichnung

mit dem eea belegt also, dass Weinheim strukturiert und ambitioniert seine

Treibhausgasemissionen reduziert.“

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim