Speyer – Wilder Ritt zum Auswärtssieg

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – 10:4 – ein sehr deutliches Ergebnis stand beim Erfolg des JSV Speyer

beim JC Leipzig zu Buche. „Wir hatten uns vorgenommen, etwas Zählbares

mitzunehmen, das haben wir jetzt mehr als deutlich erreicht und ein

deutliches Ausrufezeichen gesetzt“, so Teamchef Michael Görgen-Sprau.

Es war allerdings ein ziemlich wilder Ritt bis dahin. Es ging schon

bemerkenswert los, denn Speyers Felix Bächle und sein Leipziger

Konkurrent lieferten sich einen erbitterten und kompromissloses Kampf

über die volle Zeit und zwölf Minuten Verlängerung, ohne dass einer von

ihnen eine Wertung erzielen konnte. Letztlich kassierte der Leipziger

die dritte Strafe und musste den Punkt abgeben. Irakli Kupatadze legte

souverän nach, doch Leipzig glich aus, weil David Riedl und Philip

Müller trotz starker Leistungen über die gesamte Kampfzeit ihre Kämpfe

abgeben mussten.

Pierre Ederer, frisch zurückgekehrt nach seinem

verletzungsbedingten Ausfall am ersten Kampftag, zeigte eine überlegene

Leistung gegen den starken Rumänen Eduard Serban und hatte den Kampf gut

im Griff, bevor der Leipziger Kämpfer verletzungsbedingt aufgeben

musste. Gut im Griff hatte auch Yves Touna seinen Kampf doch wie es im

Judo manchmal so kommt – erwischte sein Gegner einmal den perfekten

Moment für den großen Wurf und sicherte sich den Punkt – 3:3.



Im abschließenden Kampf des Durchgangs musste Onise Bughadze die seltene

Erfahrung machen, gegen jemanden auf die Matte zu gehen, der noch größer

ist als er, doch der georgische Schwergewichtler setzte sich gewohnt

routiniert durch und sicherte dem JSV damit die knappe

4:3-Pausenführung.

Nach der Pause kam Lukas Klemm in der Klasse bis 66 Kilogramm an Stelle

von Bächle zum Einsatz und holte den Punkt ganz schnell: Schon nach

einer Minute siegte er mit Haltegriff. Auch die Klasse bis 60 Kilogramm

ging erneut an den JSV, wieder in Person von Irakli Kupatadze. Franz

Haettich musste trotz einer starken Leistung den Punkt nach Ablauf der

vollen Kampfzeit dem Leipziger Hannes Conrad überlassen, so dass die

Gastgeber auf 4:6 verkürzten.

Dann wurde es wild: Luca Boeßer wurde zu

seinem ersten Einsatz nach längerem Ausfall eingewechselt, als klarer

Außenseiter gegen den starken Rumänen Ioan Dzitac, der im ersten

Durchgang Philip Müller besiegt hatte. Der Favorit ging in Führung und

schien auf dem Weg zu einem souveränen Sieg, als sich eine kuriose Szene

abspielte: Nach einer Kampfsituation am Boden wurde der Kampf

unterbrochen, Luca Boeßer stand auf, Dzitac wollte auch aufstehen, doch

beim Versuch, sein Bein herauszuziehen traf er den Speyerer Kämpfer mit

einem heftigen Tritt an der Stelle, wo es einem Mann ganz besonders weh

tut. Die Kampfrichterin sah sich die Videowiederholung an, beriet sich

mit ihrem Kollegen, und kam zu den Schluss, dass es eine absichtliche

grobe Unsportlichkeit war und disqualifizierte den Leipziger. Eine

völlig unverhoffter Punkt für den JSV, der damit auf 7:4 davon zog.



Doch damit nicht genug der Verwirrung: Nachdem Pierre Ederer den

folgenden Kampf für den JSV gewonnen hatte, fiel den Veranstwortlichen

auf, daas Ergebnis des Kampfes Boeßer – Dzitavce im

Ergebniserfassungssystem der Bundesliga, aus dessen Daten der aktuelle

Zwischenstand auf der Anzeigetafel übertragen wird, fälschlicherweise

als Sieg für Leipzig eingetragen wurde. Beim Versuch, dies zu

korrigieren, wurde der folgende, noch nicht ausgetragene Kampf, als für

Speyer gewonnen eingetragen, und der übernächste Kampf erschien schon

auf der Anzeigetafel. Nach rund einer Viertelstunde vergeblicher Suche,

die Fehler zu korrigieren, wurde der Kampf mit einer mittlerweile

herbeigeschafften analogen Ergebnisanzeige und mit Handy handgestoppter

Kampfzeit fortgesetzt.

Die bisherigen Paarungen und die (korrekten)

Ergebnisse hatte ein Helfer vorher noch vorsichtshalber handschriftlich

abgeschrieben.

Als es endlich wieder sportlich weiterging, holte Yves Touna einen

souveränen Punkt und Onise Bughadze setzte sich erneut gegen den

Leipziger Schwergewichtler Fabian Hubert. Ein Wermutstropfen zum

Abschluss eines hochklassigen und spannenden Kampftages war, dass der

Leipziger sich im Kampf wohl schwerer am Knie verletzte und den Kampf

vorzeitig abbrechen musste. Ein unglücklicher Schlusspunkt, der den

10:4-Endstand besiegelte.

„Sicherlich ist das Ergebnis am Ende etwas zu hoch geraten, aber wir

haben uns den Sieg hart erarbeiten und verdient – wenn wir etwas daran

denken, wie wir letztes Jahr äußerst knapp den Sieg verpasst haben zu

Hause gegen Leipzig“, resümierte JSV-Teamchef Michael Görgen-Sprau.



Neben den erfolgreichen Kämpfern, von denen er keinen speziell

hervorheben konnte oder wollte, galt der große Dank des Speyerer

Teamchefs und Vereinsvorsitzenden denen, die die weite Reise auf sich

genommen hatten, ohne zum Einsatz zu kommen. Das betraf Jan-Niklas

Goldhammer, der zehn Kilogramm Gewicht abtrainiert hat, um in der Klasse

bis 100 Kilogramm zur Verfügung zu stehen, falls Pierre Ederer seine

Knieverletzung nicht rechtzeitig auskuriert, oder auch Neuzugang Fabian

Häßner. „Auch die, die nicht gekämpft haben, haben uns heute geholfen,

denn die Tatsache, dass wir in jeder Klasse mindestens zwei Leute

hatten, hat uns mehr Flexibilität und Optionen gegeben, wie wir uns

aufstellen konnten. Es ist etwas, was unser Team auszeichnet, dass

unsere Kämpfer in der Lage sind, die persönlichen Interessen

hintenanzustellen und zu akzeptieren, wenn sie an einem bestimmten Tag

nicht zum Einsatz kommen“, so Michael Görgen-Sprau, der mit diesem

Ergebnis weiter auf die erstmalige Play-Off-Teilnahme hoffen darf.

Quelle: JSV Speyer