Speyer – Brandstiftung an PKW

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, dem 12.04.2025, kam es gegen 02:50 Uhr in der Jahnstraße in Speyer zu einer Brandstiftung an einem Pkw. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde ein Mercedes CLS 530d mutwillig in Brand gesetzt.

Das Fahrzeug konnte noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch die Eigentümer gelöscht werden. Intensive Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich führten vorerst nicht zur Feststellung von Tatverdächtigen. Der Sachschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Das Fahrzeug wurde anschließend sichergestellt und einer kriminaltechnischen Untersuchung unterzogen. Die Ermittlungen bezüglich der Tatverdächtigen dauern an.

Wer kann Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen