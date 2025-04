Mannheim – VfR: Großaspach siegt 3:1 im Spitzenspiel

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Nichts zu holen beim Spitzenreiter

(tb) Die SG Sonnenhof Großaspach unterstrich in der Begegnung mit dem Tabellendritten VfR Mannheim ihre Ausnahmestellung in der Oberliga und behielt die Punkte für sich.

Der VfR startete mutig in die Partie und hatte in der 5. Minute die Riesenchance zur Führung, doch Torwart Reule rettete vor dem einschussbereiten Vincent Hofer. Der VfR stürmte mit langen Bällen vorwiegend über die Flügel und blieb offensiv. Gianluca Kortes Schuss strich knapp übers Tor (9.). In Minute 14 erwischte die Rasenspieler aber die kalte Dusche. Bei einem Zweikampf auf der linken Abwehrseite vertändelte die VfR-Defensive den Ball. Es folgte ein Flachpass nach innen. Dort war Goalgetter Fabian Eisele zur Stelle und traf zur Führung für die Gastgeber. In der 20. Minute musste Torwart Reule nach einem Schuss von Kevin Krüger aus halblinker Position erneut eingreifen. Wenige Minuten danach wurde der sträflich freistehende Angreifer Mert Tasdelen in Strafraumnähe angespielt. Die heute nicht ganz sattelfeste VfR-Abwehr attackierte ihn nur halbherzig und so hatte Tasdelen keine Mühe, die Aspacher Führung auszubauen.

In der 38. Minute keimte neue Hoffnung beim VfR auf. Mannheims Vincent Hofer wurde wunderbar im Aspacher Strafraum angespielt und hatte keine Mühe, den Anschlusstreffer zu erzielen. Unmittelbar nach Wiederanstoß erreichte ein langer Ball im VfR-Strafraum erneut Mert Tasdelen, der schnell schaltete und den alten Torabstand mit einem Schuss unter die Latte wiederherstellte.

Im 2. Durchgang zeigte sich der VfR weiter bemüht, kombinierte im Mittelfeld gefällig, hatte auch mehr Ballbesitz, ließ aber in Tornähe Präzision und Schärfe vermissen. Die zumeist sicher stehende Aspacher Abwehr stand sicher. Die Rasenspieler konnten ihre Ballbesitzvorteile nicht mehr in Zählbares ummünzen. In der 83. Minute hätte der Anschlusstreffer fallen können, doch Michael Udebuluzor köpfte nach Flanke von Pasqual Pander am Tor vorbei. Nach Udebuluzors Freistoß kurz vor Ende der regulären Spielzeit musste sich Torwart Reule noch einmal strecken, um den Einschlag in sein Gehäuse zu verhindern. Somit blieb es beim verdienten Sieg der Gastgeber.

Aufstellung SG Sonnenhof Großaspach:

Reule – Celiktas, Mistl, Rahn (51. Landwehr), Tasdelen (83. Podolsky), Kleinschrodt (90.+1 Kretschmar), Mohr, Aidonis, Pollex (84. Ender), Eisele (70. L. Stoppel), Nuraj

Aufstellung VfR:

Nreca-Bisinger – Akoto, Kuhn, R. Becker – Rona, Marx – Krüger, Esswein, Korte (72. Wooten) – Pander, Hofer (50. Udebuluzor)

Tore:

1:0 Eisele (14.)

2:0 Tasdelen (27.)

2.1 Hofer (38.)

3:1 Tasdelen (39.)

Schiedsrichter:

Roman Reck (TSV Höfingen)

Foto: Edmund Nohe