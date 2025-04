Ludwigshafen – Sperrmüllbrand in der Wredestraße

Ludwigshafen – Metropolregion Rhein-Neckar. Hallenbäder Das Hallenbad Süd bleibt am Karfreitag, 18. April 2025, geschlossen. Am Samstag, 19. April 2025, ist das Bad von 7 bis 18 Uhr geöffnet. Am Ostersonntag und am Ostermontag, 20. und 21. April, ist es jeweils von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Das Hallenbad Oggersheim bleibt am Karfreitag, Ostersonntag und ... Mehr lesen »