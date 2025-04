Ludwigshafen – Pfalzbau Bühnen: Tanzgastspiel Roommates des Ballet National de Marseille am 26.4.

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Roommates

In einem Gastspiel am Samstag, 26.4.2025 um 19.30 Uhr präsentiert (LA)HORDE / Das Ballet Na-tional de Marseille wichtige Choreographien der letzten Jahre auf den Pfalzbau Bühnen. Da¬run¬ter befinden sich drei Stücke, die die Tänzer*innen nachhaltig prägten und die somit Teil des kultu-rellen Erbes des Tanzverständnisses des Ensembles sind. Kombiniert sind sie mit drei weiteren Uraufführun¬gen, die den aktuellen Status quo des Tanztheaters spiegeln.

So führen in der Koproduktion mit dem Théâtre de la Ville Paris sechs Stücke für je zwei bis neun Tänzer*innen in unterschiedlicher Formsprache durch den Abend. Von Hyper-Realis¬mus bis zu Minimalismus stehen variierende choreographische Handschriften nebeneinan¬der, die für die Entwicklung des Ballets National de Marseille eine entscheidende Rolle spielten. Von Humor und Kraft getragen, spiegeln sie die Bandbreite des zeitgenössischen Tanzes. Während beispielsweise Oiwa von Peeping Tom von der gleichnamigen japanischen Legende inspiriert ist, besticht Grime Ballet (Danser parce qu’on ne peut parler aux animaux) von Cecilia Bengolea und François Chaignaud durch die energetische Intensität der Bewegungen im Zusammenspiel mit der Musik. Weitere Cho¬reographien stammen von Lucinda Childs, Claude Brumachon, (LA)HORDE – Marine Brutti, Jonathan Debrouwer und Arthur Harel.

Die Compagnie beschreibt ihre persönliche Auswahl als ehrende Hommage an führende Choreo-graph*innen ihres Hauses: „Wir haben uns dieses Programm ausgedacht, um gemein¬sam mit an-deren unsere Geschichte zu erzählen und um die vielfältigen Handschriften von Choreograph*in-nen zu feiern, die unseren Blick geschult haben, die uns unsere ersten Emo¬tionen vermittelt ha-ben und die uns noch heute begleiten. Es scheint uns wichtiger denn je, sie mit diesem Projekt zu ehren.“

Im Anschluss an die Aufführung gegen 21.30 Uhr spielt das Skazka-Orchestra im Gläsernen Foyer. Skazka, seit 2008 unterwegs, überwindet musikalische Grenzen. Erlaubt ist was Spaß macht, von Ska über Klezmer, Jazz bis hin zum Techno. (Einheitspreis 20 € / ermäßigt 12 €, Freier Eintritt für Gäste der Abendvorstellung)

Preise 45 € / 38 € / 31 € / 24 €, Kartentelefon 0621/504 2558

©Maria Baranova

Quelle – Theater im Pfalzbau Ludwigshafen