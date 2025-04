Heidelberg – Schwerer Unfall mit tödlichem Ausgang

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Am Samstag, 12.04.2025 gegen 23:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Bei dem Verkehrsunfall am späten Samstagabend auf der K9710/Gaiberger Weg, Fahrtrichtung Heidelberg-Altstadt, kam ein 24-jähriger Audifahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum, welcher hierdurch auf das Auto sowie die Fahrbahn umstürzte. Eine 31-jährige Peugeotfahrerin, die in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war, kollidierte in der Folge mit dem umgestürzten Baum auf der Fahrbahn. Der Audifahrer wurde aufgrund seiner erlittenen Verletzungen noch an der Unfallstelle reanimiert und in der Folge von Rettungskräften in ein Krankenhaus verbracht. Dort verstarb er an seinen schweren Verletzungen. Die Peugotfahrerin blieb unverletzt, wurde jedoch vorsorglich vom Rettungsdienst betreut. Die K9710 war in beide Fahrtrichtungen während der Unfallaufnahme für fast viereinhalb Stunden gesperrt. Beide unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden durch eine Fachfirma abgeschleppt. Die Sachschadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Ermittlungen hat der Verkehrsdienst Heidelberg übernommen.