Frankenthal – Historische Stadtführung am 26.April

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Henker, Hexen, Ehebrecher und Frankenthaler Anekdoten

Brannten denn auch in Frankenthal Hexen? Wie „tüchtig“ waren hier die Henker?

Wie sah es in der jungen Stadt Frankenthal – unter einer extrem sittenstrengen Obrigkeit – mit der „Unzucht“ und dem Alkoholgenuss aus? Lassen sie sich bei der Stadtführung durch das Stadtführungsmitglied Werner Schäfer in diese fernen Zeiten entführen und aus der spannenden Frankenthaler Geschichte Anekdoten und Vorkommnisse erzählen.

Umfangreiches Bildmaterial begleitet die Führung. Fragen werden gerne beantwortet.

Datum und Uhrzeit: Samstag den 26. April, um 14.00 Uhr. Dauer ca. 90 Minuten.

Treffpunkt: Treppe vor dem Rathaus

Sind sie interessiert an historischen und wissenswerten Informationen über Frankenthal? Diese erhalten sie bei unseren

monatlich – am ersten Samstag jedes Monats – stattfindenden historischen Führungen. Das Ziel der Tour wechselt monatlich. Beachten sie auch unsere weiteren Themenführungen, die in der Presse und auf der Homepage der Stadtverwaltung und des Altertumsvereins angekündigt werden.

Die Stadtführungen sind kostenlos. Über eine Spende freut sich der Altertumsverein, denn unsere Technik und das Bildmaterial kosten Geld.

Eine Anmeldung ist verpflichtend notwendig und muss bis spätestens einen Tag vor der Tour erfolgen. Grund dafür: Wir halten eine Funk-Anlage mit Kopfhörern für die angemeldeten Personen bereit. Diese bietet ein optimales Verstehen. Spezialkopfhörer für Personen mit Hörgeräten hält das Stadtführerteam auf Anfrage bereit.

Anmeldung unter:

E-Mail: stadtfuehrung@frankenthaler-altertumsverein.de

Online auf www.frankenthal.de/stadtfuehrungen

Es erfolgt eine Rückbestätigung per E-Mail.

Bildtext: In den historischen Ratsprotokollen sind akribisch alle Vorkommnissen in der Stadt notiert. Im Bild die in Pergament gebundenen Protokolle der Jahre 1599 bis 1603. Sie befinden sich wie die weiteren Protokolle im Stadtarchiv Frankenthal. (Foto: Werner Schäfer)

Quelle – Frankenthaler Altertumsverein