Dossenheim L 531, Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit zahlreichen Verletzten

Dossenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am 12.04.2025 gegen 20:30 Uhr befuhr ein 39-jähriger Fahrer mit seinem VW sowie vier weiteren Insassen die L531 von Dossenheim kommend in Fahrtrichtung A5. Auf Höhe der Einmündung zur Auffahrt A5 in Richtung Karlsruhe bog der VW-Fahrer links in Richtung Autobahn ab.

Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines bevorrechtigen Peugeot, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Pkw kam. Im Peugeot befanden sich der 44-jährige Fahrer mit seiner Frau und deren Kind. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Die Unfallstelle musste weiträumig abgesperrt werden und die Unfallaufnahme erfolgte.

Die Fahrzeuginsassen wurden von Rettungskräften versorgt. Alle acht beteiligten Personen wurden in umliegende Krankhäuser verbracht und medizinisch versorgt. Drei der Unfallbeteiligten erlitten zum Teil schwere, jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen (Knochenbrüche). Die verunfallten Fahrzeuge wurden durch eine Fachfirma abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim