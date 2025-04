Weinheim – Quartierspark Lützelsachsen feierlich eröffnet Treffpunkt für Bewegung, Begegnung und Gemeinschaft

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit großer Freude und unter reger Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern,

Familien sowie vielen Jugendlichen und Kindern wurde heute der neue Quartierspark in

Lützelsachsen offiziell eröffnet. Oberbürgermeister Manuel Just und Ortsvorsteher

Christian Lehmann übergaben die Anlage bei einer kleinen Feierstunde an die jungen

Menschen des Stadtteils – und diese ließen sich nicht lange bitten: Noch während der

Veranstaltung wurde der Park von zahlreichen Kindern und Jugendlichen begeistert

ausprobiert.

„Heute feiern wir nicht nur die Eröffnung eines neuen Parks – wir feiern ein Stück gelebter

Gemeinschaft“, betonte Oberbürgermeister Just in seiner Ansprache. Der neue Spiel- und

Bewegungspark sei ein Ort, „der von Anfang an mit den Menschen gedacht wurde, die ihn

nutzen werden“. Auch Ortsvorsteher Christian Lehmann freute sich über das neue

Angebot für Lützelsachsen und lobte das Engagement der Jugendlichen und der

beteiligten städtischen Stellen.

Der neue Quartierspark ist in den vergangenen Monaten auf einer bisher ungenutzten

Fläche zwischen der KiTa „Bärenbande“ und der Lärmschutzwand der Bahnschienen

entstanden. Die Stadt Weinheim hatte frühzeitig die Jugendlichen des Stadtteils über den

Stadtjugendring Weinheim in die Planung einbezogen. Das Ergebnis kann sich sehen

lassen: Wege und Rampen, eine Fläche für Ballsportarten, ein Basketballkorb sowie

zahlreiche Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen, Spielen und sportlichen Miteinander

ein.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Aufenthaltsqualität gelegt:

Schattenspendende Bäume wurden bereits gepflanzt, und die umgebenden

Schotterflächen wurden mit einer Saatmischung versehen. „Die Vegetation wird sich in

den kommenden Monaten und Jahren weiterentwickeln – wir hoffen, dass hier mit der Zeit

viel Grünes wächst und der Park noch lebendiger wird“, erklärte Just.

Der neue Treffpunkt liegt zudem verkehrsgünstig direkt an einer Bushaltestelle und ist

somit leicht erreichbar. Finanziert wurde das Projekt mit rund 240.000 Euro aus dem

städtischen Haushalt. Ursprünglich waren auch eine Skater- oder Pumptrackanlage im

Gespräch gewesen; aus Rücksicht auf die Anwohnerschaft wurde jedoch eine Lösung

gefunden, die alle Interessen berücksichtigt.



„Dieser Park ist eine Investition in unsere Jugend, in ihre Zukunft – und in das Miteinander

in unserer Stadt“, so Just. Der Wunsch des Oberbürgermeisters zum Abschluss: „Ich

hoffe, dass hier viel gelacht wird, dass Freundschaften wachsen und dieser Ort zu einem

lebendigen Treffpunkt für viele Generationen wird.“

Nach den offiziellen Reden wurde der Park sofort von den anwesenden Kindern und

Jugendlichen mit sichtbarer Begeisterung in Besitz genommen. Unterstützt vom

Stadtjugendring Weinheim, der verschiedene Spiel- und Sportgeräte mitgebracht hatte,

füllte sich die neue Anlage schnell mit Leben – ganz im Sinne der Idee, die hinter dem

Quartierspark steht.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim