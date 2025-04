Sinsheim -Lebensessentielles Element Wasser Josef Wund Stiftung unterstützt Projekte zum Thema Wasser

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wasser ist ein für das Leben essentielles Element. Der Erhalt und nachhaltige Umgang

mit der Ressource Wasser ein sehr bedeutsames Thema. Dank der großzügigen

Unterstützung der Josef Wund Stiftung konnten seit 2024 mehrere Projekte durch die

Stadtverwaltung Sinsheim zur Sensibilisierung für das Thema umgesetzt werden.

Die Josef Wund Stiftung hat Projekte der Stadt zum Thema Wasser mit insgesamt 60.000

Euro unterstützt. Bei der Einweihung des ebenfalls durch die Stiftung geförderten

Wasserspielplatzes des neuen Kindergartens Himmelszelt in Sinsheim-Dühren

informierten die Josef Wund Stiftung, vertreten durch ihren Geschäftsführer Christoph

Palm, und die Stadtverwaltung über die geförderten Projekte.

Oberbürgermeister Marco Siesing begrüßte die Gäste auf dem Gelände des

Kindergartens, wo die Kindergartenkinder und ihre Erzieherinnen bereits warteten, um

Lieder vorzutragen. „Die Welt ist ein Spielplatz, lass uns nach draußen gehen“, sangen die

Kinder und führten noch einen Wassertanz vor.

Der Wasserspielplatz wurde als Spielgarten unmittelbar am Erlenbach angelegt. „Wir

haben hier einen ganz wunderbaren Raum geschaffen, in welchem die Kinder im direkten

Umfeld des Kindergartens den Lebensraum Wasser erkunden können,“ erläuterte der

Oberbürgermeister. Das praktische Erleben ermöglicht es den pädagogischen

Fachkräften, das Element Wasser spielerisch in die pädagogische Arbeit mit

einzubeziehen. „Ich danke der Josef Wund Stiftung sehr herzlich für Ihre großartige

Unterstützung, die das Projekt erst ermöglicht hat.“ Die Anlage hat rund 28.000 Euro

gekostet.

„Mit dem Wasserspielplatz setzt unsere Stiftung die lange Reihe an Förderprojekten in

Sinsheim fort. Den Umgang mit dem Element Wasser auf spielerische Weise zu erlernen,

gehört für uns zur frühkindlichen Bildung unbedingt dazu“, betonte Christoph Palm,

Geschäftsführer der Josef Wund Stiftung

Dank der Förderung durch die Josef Wund Stiftung konnten neben dem Wasserspielplatz

weitere bemerkenswerte Projekte realisiert werden, darunter der Aktionstag Wasser,

welcher im August 2024 auf dem Vorplatz der Dr.-Sieber-Halle und in der Stadtbibliothek

stattfand. Unter Beteiligung der Klima Arena, des NABU Sinsheim, der WBW

Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung sowie der Stadtwerke Sinsheim bot die

Stadt an diesem Tag bei hochsommerlichen Temperaturen ein ebenso lehrreiches wie

abwechslungsreiches Programm.

Nicht nur an besonders heißen Tagen ist ausreichendes Trinken essentiell wichtig. Eine

gesunde und umweltfreundliche Möglichkeit zur Wasserversorgung bieten

Wasserspender. Zwei dieser Geräte konnte die Stadt Sinsheim dank der Förderung durch

die Josef Wund Stiftung für die Stadtbibliothek und das Jugendhaus beschaffen und

installieren. Hier können sich Besucher seither mit frischem, gefiltertem Wasser versorgen,

idealerweise in wiederverwertbaren Trinkflaschen, wie sich auch beim Aktionstag Wasser

verteilt wurden.



Weitere mit Unterstützung der Stiftung realisierte Projekte sind eine Kajak-Exkursion für

benachteiligte Jugendliche sowie die Beschaffung und Installation einer Tischtennisplatte

im Freibad. Bei Müllsammelaktionen mit Schulklassen, während derer die Schüler das

Ufer der Elsenz und die angrenzende Umgebung von Müll befreiten, erhielten die Kinder

zum Dank und als Zeichen der Wertschätzung wiederverwertbare Trinkflaschen. Als

besonderer Ansporn erwarteten die „erfolgreichsten“ Müllsammler Belohnungen in Form

von Eintrittskarten für Badewelt und Klima Arena. Auch dies wurde dank der Josef Wund

Stiftung realisiert.

„Solch tolle Projekte und das große Engagement der Josef Wund Stiftung und unserer

Mitarbeiter, die die Projekte realisiert haben, erfüllen mich mit großer Dankbarkeit und

Freude“, betonte Siesing.

Bild (Stadt Sinsheim): Auf dem Gelände des Kindergartens Himmelszelt wurde der symbolische

Scheck für die Spende der Josef Wund Stiftung übergeben.

Bild (Stadt Sinsheim): Oberbürgermeister Marco Siesing und Christoph Palm, Geschäftsführer der

Josef Wund Stiftung testeten gemeinsam Pumpe und Wasserlauf am neuen Wasserspielplatz.

Quelle: Stadt Sinsheim