Mannheim – Einweihung eines kostenlosen Lastenrades Markthaus Friedrichsfeld

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – LaMa – Dein Lastenvelo Mannheim e.V. und Markthaus Mannheim bringen ein auf Spenden basiertes ausleihbares Lastenrad ins Herz von Friedrichsfeld

Der Verein LaMa – Dein Lastenvelo Mannheim e.V., das Markthaus Mannheim und die Stadt Mannheim freuen sich, dass nun auch Friedrichsfeld ein kostenloses Lastenrad hat. Es wurde am Freitag, 11. April, feierlich zusammen mit der Geschäftsführerin Henrike Zeilfelder von Markthaus Mannheim, dem Filialleiter Roger Zimmermann vom Markthaus Friedrichsfeld, Mannheims Bürgermeister für Stadtentwicklung und Verkehrsplanung Ralf Eisenhauer und dem Zweiten LaMa Vorstand Matthias Philipp eingeweiht. Das Lastenrad kann ab sofort kostenlos und bis zu drei Tage am Stück von Bürgerinnen und Bürgern ausgeliehen werden. Es steht direkt vor der Filiale vom Markthaus Friedrichsfeld in der Vogesenstraße 39. Das Markthaus Friedrichsfeld ist ein Lebensmittelmarkt und ein Inklusionsbetrieb der GBG Unternehmensgruppe. Es bietet einerseits ein breites Nahversorgungsangebot an und unterstützt zudem Menschen mit Handicap durch einen sicheren Arbeitsplatz und Qualifikationsmöglichkeiten.

Das Markthaus unterstützte die Standortsuche vom Verein LaMa, dessen Ziel es ist, in jedem Stadtbezirk ein kostenloses Lastenrad zu installieren. Der Filialleiter Roger Zimmermann war sofort begeistert von der Idee. Bei einem ersten Treffen mit Matthias Philipp, dem zweiten Vorstand von Verein LaMa, wurde der Standort des Lastenrades direkt vor dem Geschäft bestimmt. Der Filialleiter Herr Zimmermann sieht es als eine Erleichterung für Kundinnen und Kunden des Markthauses: „Schwere Einkäufe wie Getränke oder den Wocheneinkauf können unsere Kundinnen und Kunden nun einfach mit dem Lastenrad nach Hause bringen. Da auch Menschen mit wenig Geld das Rad gegen eine freiwillige Spende ausleihen können, passt das Rad von LaMa genau in unser Konzept.”

Bürgermeister Ralf Eisenhauer hebt die Bedeutung der Lastenräder als gute Mobilitätsoption hervor: „Lastenräder erzeugen verschiedene positive Effekte, denn sie sind praktisch in den Alltag zu integrieren und schonen die Umwelt. Ein Lastenrad zum Teilen für alle in unmittelbarer Nähe fördert den Zusammenhalt und regt an, kürzere Transportwege klimaneutral zurückzulegen.”

Das Markhaus leiht das Lastenrad im laufenden Betrieb aus. Somit besteht nun auch in Friedrichsfeld die Möglichkeit, unkompliziert, kostenlos und ohne Auto, Einkäufe, sperrige Gegenstände zu transportieren oder auch Kinder auf einen Ausflug mitzunehmen. Das neue LaMa mit dem Namen „Hedda” ist ein zweirädriges Lastenrad. Es hat einen Motor und im großen Vorderkorb können zwei Kinder von ca. 1,5 – 6 Jahren angeschnallt werden. Das Rad kann zu den Öffnungszeiten des Markthauses abgeholt werden, zuvor muss man sich einmalig auf der Website von LaMa unter www.lastenvelomannheim.de registrieren. Anschließend kann das Lastenrad für bis zu drei Tage reserviert werden.

LaMa ist ein gemeinnütziger Verein und finanziert die Wartung der Räder über freiwillige Spenden. Der Verein verleiht in Mannheim mittlerweile 18 Lastenräder und in Waldhof wird aktuell ein Standort für ein Lastenrad gesucht. Die Anschaffung aller Lastenräder, so auch von „Hedda” in Friedrichsfeld wird vom Beteiligungshaushalt des Jahres 2022 der Stadt Mannheim finanziert. Der Verein LaMa erhielt insgesamt 100.000 Euro mit der Siegeridee, jeden Stadtteil mit einem kostenlosen Leih-Lastenrad auszustatten.

Alle Standorte der LaMa Lastenräder findet man auf www.lastenvelomannheim.de.

Quelle: Dein Lastenvelo Mannheim e.V.