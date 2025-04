Ludwigshafen – Mann durch Schlag mit Flasche verletzt

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am frühen Samstagmorgen (12.04.2025), gegen 05:00 Uhr, geriet ein 27-Jähriger vor einem Döner-Laden am Berliner Platz mit einer mehrköpfigen Personengruppe in einen Streit. Dieser eskalierte derart, dass ein Mann aus der Personengruppe unvermittelt mit einer Flasche auf den 27-Jährigen einschlug. Hierdurch erlitt der junge Mann Verletzungen am Kopf und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Noch vor Eintreffen der Polizeikräfte flüchtete die Gruppe um den Täter fußläufig vom Tatort. Zu dem Täter liegt folgende Personenbeschreibung vor: ca. 185cm groß, Haare seitlich kurz rasiert, möglicherweise mit Pferdeschwanz oder Irokesenschnitt. Er war bekleidet mit einer grauen Jacke und Jeans. Zeugen, die in der fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zum Täter oder zur Tat geben können, werden gebeten sich unter Tel: 0621/963-24150 oder per Mail unter piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

