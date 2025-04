Ludwigshafen – Im Wildpark Ostereier suchen

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge müssen die Adler Mannheim den Abgang von Arno Tiefensee bekanntgeben. Der 22-Jährige hat am heutigen Freitagnachmittag einen Entry-Level- Vertrag bei den Dallas Stars unterzeichnet, die ihn 2023 in der fünften Runde an Position 157 gedraftet haben. Der in Weißwasser geborene Schlussmann durchlief die Nachwuchsabteilungen ... Mehr lesen »