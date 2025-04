Landau – Auszeichnung für sportliche Spitzenleistungen: Beigeordnete Lena Dürphold überreicht Stadtsporturkunden an 44 Landauerinnen und Landauer

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – „Wir sehen, was ihr leistet, und wir sind stolz auf euch“: Mit diesen Worten hat

Landaus Beigeordnete und Sportdezernentin Lena Dürphold jetzt 44

Sportlerinnen und Sportler sowie Trainerinnen und Trainer mit den

Stadtsporturkunden in Gold, Silber und Bronze ausgezeichnet. Sie alle haben im

Sportjahr 2024 überragende Leistungen in ihren jeweiligen Disziplinen gezeigt.

Die geehrten Athletinnen und Athleten gehören der Schützengemeinschaft

Mörzheim, dem Boule-Club Landau, der Tanzsportgemeinschaft Palatina

Landau, dem TV 1913 Nußdorf, dem Fechtclub im ASV Landau, dem BBV Landau

und dem IHC Landau an. Für sie gab es 3 Auszeichnungen in Gold, 3 in Silber, 21

in Bronze sowie 17 Sonderehrungen.

„In Landau leben wir Sport mit Herz“, sagte Beigeordnete Lena Dürphold bei

der Verleihung in der historischen Jugendstil-Festhalle. „Mit rund 70 Vereinen

und etwa 27.000 Mitgliedern ist der Vereinssport ein ganz zentraler Teil unserer

Stadt, und mit der Verleihung der Stadtsporturkunden wollen wir darauf

aufmerksam machen, wie viel Einsatz und Leidenschaft die Sportlerinnen und

Sportler aus Landau zeigen – und natürlich, wie erfolgreich sie sind.“ Sie

gratuliere allen Ausgezeichneten von Herzen, so Landaus Sportdezernentin

weiter, und wünsche den Sportlerinnen und Sportlern weiterhin viel Kraft,

Erfolg, Gesundheit und vor allem Freude am Sport.



Lena Dürpholds Dank und Respekt gelten den Sportlerinnen und Sportlern, aber

auch deren Eltern, Großeltern und anderen Unterstützerinnen und

Unterstützern, den Trainerinnen und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern

sowie ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern in den Vereinen. „Ihr haltet den

Sport am Laufen und eure Vereine lebendig“, so die Beigeordnete.

Die Landauer Stadtsporturkunden werden seit dem Jahr 1966 einmal jährlich

verliehen. Mit Gold wird ausgezeichnet, wer beispielsweise einen Deutschen

Meisterschaftstitel erringen konnte oder an Olympischen Spielen teilgenommen

hat. Silber erhalten Sportlerinnen und Sportler etwa für zweite oder dritte Plätze

bei Deutschen Meisterschaften, Bronze zum Beispiel für eine Landes- oder

Pfälzische Meisterschaft. Die geehrten Sportlerinnen und Sportler dürfen sich

über eine Urkunde und eine Glasmedaille freuen. Die Sonderehrungen werden

zum Beispiel an Jugendliche gegeben, die zum Zeitpunkt des Wettkampfs noch

keine 14 Jahre und damit zu jung für die Stadtsporturkunden waren.

Bildunterschriften:

1: 44 Landauerinnen und Landauer sind jetzt für das Sportjahr 2024 geehrt

worden. (Quelle: Stadt Landau)

2: Zusammen mit den Stadtsporturkunden gibt es eine Medaille aus Glas.

(Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.