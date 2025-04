Kaiserslautern – FCK-Heimspiel gegen Nürnberg wird am Samstag 12.4 live auf Sport1 übertragen

Kaiserslautern. Das Heimspiel in der 2. Bundesliga vom 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg wird am Samstagabend, 12. April um 20.30 Uhr, live auf Sport1 und auf Sky im Fernsehen übertragen. Nach der 0:2-Auswärtsniederlage beim 1. FC Magdeburg war der 1. FC Kaiserslautern nach dem 28. Spieltag mit 46 Punkten auf den vierten Tabellenrang in der 2. Bundesliga zurückgefallen. Mit einem Heimsieg auf dem ausverkauften Betzenberg kann sich der FCK wieder auf den dritten Tabellenplatz verbessern.

Spitzenreiter Hamburger SV hat am Freitag das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig überraschend mit 2:4 verloren und führt mit 52 Punkten aber weiterhin die Tabelle in der 2. Bundesliga an. Zweiter ist der 1. FC Köln mit 51 Zählern, die Kölner spielten gestern auswärts bei der SpVgg Greuther Fürth 1:1-Unentschieden. Tabellendritter ist zur Zeit die SV Elversberg mit 47 Punkten nach einem 3:1-Auswärtssieg heute bei Hannover 96.

Der 25-jährige FCK-Torwart Julian Krahl, der sich in der Nachspielzeit in Paderborn am Knie verletzte, konnte am Mannschaftstraining wieder mitmachen. Sein Vertreter Simon Simoni hat ihn im Tor gut vertreten. Weitere Informationen über den 1. FC Kaiserslautern gibt es unter www.FCK.de.

Text Michael Sonnick

Foto : FCK-Torhüter Julian Krahl konnte nach seiner Knieverletzung wieder mittrainieren (Foto Michael Sonnick)