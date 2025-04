Bergstraße – Unternehmen aus der Region gehen mit Energie in die Zukunft

Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar – GGEW AG, Volksbank Darmstadt Mainz eG und Wirtschaftsförderung Bergstraße führten erfolgreiche Veranstaltung „Mit Energie in die Zukunft“ für die Unternehmen in der Wirtschaftsregion Bergstraße durch

/ Praxisnahe Beispiele für Energieeffizienz und viele Tipps

Hohe Energiekosten und Anforderungen an nachhaltiges Wirtschaften stellen viele Unternehmen vor

Herausforderungen. Wie Betriebe ihre Energieeffizienz steigern, erneuerbare Energien sinnvoll nutzen und von

attraktiven Förderprogrammen profitieren können, erfuhren diese bei der Veranstaltung „Mit Energie in die

Zukunft“, die kürzlich bei der GGEW AG in Bensheim stattfand. Veranstalter waren die Wirtschaftsförderung

Bergstraße GmbH (WFB), die GGEW AG und die Volksbank Darmstadt Mainz eG. Als Kooperationspartner

fungierte die LEA LandesEnergieAgentur Hessen. 40 Unternehmerinnen und Unternehmer aus der

Wirtschaftsregion Bergstraße nahmen die Chance wahr, sich über Energielösungen, Praxisbeispiele sowie

Fördermöglichkeiten zu informieren und mit Experten zu diskutieren.

Die Veranstaltung startete mit einer Besichtigung der Photovoltaik (PV)-Anlage, welche den Mitarbeitenden-

Parkplatz der GGEW AG überdacht. Nach der Begrüßung durch Carsten Hoffmann, Vorstand der GGEW AG,

informierte Stephan Kneissl, Abteilungsleiter Energiedienstleistungen bei der GGEW AG, über die Anlage. Wie

die Gäste erfuhren, erzeugt diese seit Anfang 2024 mit 792 Einzelmodulen eine Gesamtleistung von 293

Kilowattpeak (kWp) und liefert unter anderem grünen Strom für die 16 Wallboxen der GGEW-Mitarbeitenden.

„Große und ebene Dachflächen sind ideale Standorte für selbst genutzte PV-Anlagen wie diese“, erklärte Kneissl.

„Deshalb eignen sich nicht nur private Dächer, sondern auch Firmenparkplätze oder Freiflächen sehr gut zur

Installation von Modulen.“

Nach der Einführung wechselten die Teilnehmenden in den Konferenzraum, wo sie Dr. Matthias Zürker,

Geschäftsführer WFB, und Alexander Schütz, Bereichsleiter Mittelstandskunden Regionalcenter Kreis

Bergstraße, Volksbank Darmstadt Mainz eG, begrüßten und zu den Referaten überleiteten. Als erstes gaben

Anja Schmitt, Referentin Innovationsmanagement / Leitung Produktentwicklung bei der GGEW AG, sowie Hagen

Lücken, Account Manager, Abteilung Geschäftskunden bei der GGEW AG, ein paar Eckpunkte über den

regionalen Energiedienstleister weiter: „Wir versorgen unsere Kundinnen und Kunden zum einen mit Strom, Gas

und Wasser. Unsere eigens erzeugte Energie produzieren wir ausschließlich aus erneuerbaren Quellen – über

Wind- und Solaranlagen.“ In ihrem Vortrag lieferten sie den Gästen einige Beispiele für Projekte der GGEW,

darunter ein PV-Freiflächenvorhaben für ein international agierendes Unternehmen in der Region. Sie lieferten

Details zur Anlage, die mit einer Leistung von rund 999 kWp circa 63 Prozent des Eigenverbrauchs deckt und

damit für etwa 35 Prozent Energieautarkie sorgt.

„Die GGEW hat die Beratung und Planung übernommen und

sorgt für die Wartung der Anlage“, so Schmitt und Lücken. Sie klärten über Modelle von PV-Anlagen auf – Kauf,

Pacht, Dachpachtmodell – und für welche Bereiche die Energie verwendet werden kann, etwa für

Energiespeicher, die Ladeinfrastruktur für elektrische Fuhrparks, Wärmepumpen oder LED-Beleuchtung. „Die

GGEW bietet für diese Modelle die passenden Dienstleistungen an“, schlossen Schmitt und Lücken.

Weitere Beispiele aus der Praxis kamen von Robert Weicht, Senior Berater Energieeffizienz und

Dekarbonisierung in Unternehmen bei der LEA. Diese berät im Auftrag der hessischen Landesregierung unter

anderem Unternehmen bei der Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen. „Maßnahmen zur Steigerung der

Energieeffizienz bedingen nicht immer neue Anschaffungen. In den meisten Fällen können Gebäude und

Systeme nachgerüstet und Maschinen durch veränderte Einstellungen, ohne Verlust an Produktivität, effizienter

betrieben werden. Man kann den Energieverbrauch häufig durch einfache Mittel um 20 bis 30 Prozent senken“,

berichtete Weicht aus Erfahrung. Er verwies auf das kostenlose Online-Tool ecocockpit der LEA, mit dem

Unternehmen aus Hessen eine CO 2 -Bilanz durchführen können. „Energieeffizienz ist eine Möglichkeit, dass

Betriebe zukünftig konkurrenzfähig am Markt agieren können“, sagte er.

Als letzte Referenten informierten Stefan Ensinger, Abteilungsleiter Mittelstandskunden Regionalcenter Kreis

Bergstraße, Volksbank Darmstadt Mainz eG, sowie Marc Prinz, Betreuer Fördermittelberatung, Volksbank

Darmstadt Mainz eG, über Fördermittel. „Es gibt viele Modelle: Bürgschaften, Darlehen, Zuschüsse. Wir

beraten, welches davon sinnvoll ist“, so Ensinger und Prinz. Wie sie erläuterten, gibt es Förderungen für

Vorhaben, welche die Energieeffizienz in der Produktion steigern, dem Klimaschutz dienen, für nachhaltige

Mobilität, Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft sowie Innovation und Digitalisierung.

Bei einer von Tobias Kloster, PR-Manager der GGEW AG, moderierten Podiumsdiskussion mit den Referenten,

nutzte auch das Publikum die Chance, Fragen an die Experten zu stellen. Beim anschließenden Networking

führten die Gäste die Gespräche bei einem Imbiss fort.

„Die Steigerung der Energieeffizienz und die Nutzung von erneuerbaren Energien in den Unternehmen sind

angesichts der Energiepreise und dem Erfordernis zur Dekarbonisierung der Schlüssel für ein zukunftsfähiges

Unternehmen. Mit dieser Veranstaltung wollten wir den Unternehmen aus der Wirtschaftsregion Bergstraße die

Gelegenheit bieten, praxisnahe Energielösungen kennenzulernen und Impulse zu erhalten“, so Dr. Zürker.

„Sprechen Sie uns und unsere Kooperationspartner an – wir unterstützen Sie.“

Info: Wissenswertes über die GGEW AG gibt es unter www.ggew.de, über die Volksbank Darmstadt Mainz

eG unter www.volksbanking.de und über die LEA unter www.lea-hessen.de.

Das kostenlose Tool ecocockpit finden Sie hier: tool.ecocockpit-hessen.de.

Informationen über die Wirtschaftsregion Bergstraße und die Serviceleistungen der WFB gibt es unter

www.wirtschaftsregion-bergstrasse.de.

Bildunterschrift: Praxisbeispiele kamen unter anderem von Anja Schmitt, Referentin Innovationsmanagement / Leitung

Produktentwicklung bei der GGEW AG (stehend hinten links), sowie Hagen Lücken, Account Manager,

Abteilung Geschäftskunden bei der GGEW AG (am Rednerpult).

Quelle: Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH