Waldsee/Böhl-Iggelheim – Geschwindigkeitskontrollen

Waldsee/Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag im Zeitraum von 09:00 Uhr – 13:00 Uhr wurden durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei Kontrollen an der L533 in Waldsee mussten insgesamt 30 Verstöße festgestellt und geahndet werden. Bei erlaubten 50 km/h wurde hier unter anderem ein Fahrer mit 87 km/h festgestellt. Diesem droht nun ein Bußgeld in Höhe von 200 EUR, ein Punkt in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot. Bei einer weiteren Kontrollstelle an der L532 im Bereich des Niederwiesenweihers in Böhl-Iggelheim mussten insgesamt acht Geschwindigkeitsverstöße geahndet werden. Bei erlaubten 70 km/h wurde ein Fahrer mit 90 km/h gemessen. Diesem droht ein Bußgeld in Höhe von 150 EUR, ein Punkt sowie ein Monat Fahrverbot. Überhöhte Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen für schwere Verkehrsunfälle. Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer stets mit angepasster Geschwindigkeit zu fahren.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt