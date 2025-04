Speyer – Zwei PKW Fahrer unter Einfluss von THC

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10.04.2025 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Ärztehauses in der Paul-von-Denis-Straße in Landau. Hierbei wurde beim Rangieren ein geparkter PKW Toyota einer 85-Jährigen beschädigt. Die Beifahrerin des Unfallverursachers händigte der 85-Jährigen zwecks Schadensregulierung eine Visitenkarte aus. Im Nachgang stellte sich heraus, dass eine falsche Visitenkarte ausgehändigt wurde. ... Mehr lesen »