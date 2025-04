Speyer – Spende für „Mahlze!t LU”

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Pfarrei Hl. Franz von Assisi unterstützt mit einer Spende in Höhe von 3716 Euro großzügigen Spende die Mahlzeitenausgabe für Bedürftige im Heinrich Pesch Haus. Das Geld wurde beim Weihnachtsmarkt der Oggersheimer Pfarrei im Advent 2024 eingenommen. Seit April 2020 öffnet „Mahlze!t LU” nun schon regelmäßig seine Tore. Damals, in der Zeit des ersten Lockdowns, ging die kostenlose Mahlzeitenausgabe an den Start, „gedacht als Krisenhilfe und für den Übergang, weil damals viele Hilfsangebote weggebrochen sind”, wie Tobias Zimmermann SJ, Direktor des HPH, berichtet. Insgesamt hat „Mahlze!t LU” seit 2020 über 73.000 Mahlzeiten ausgegeben – immer kostenlos und ohne Nachweis der Bedürftigkeit. „Uns war es von Anfang an wichtig, dass die Essenausgabe unbürokratisch und gut zugänglich ist”, betont Tobias Zimmermann. Aktuell geben Ehrenamtliche immer samstags von 12 Uhr bis 13 Uhr eine kostenlose Mahlzeit aus.

Spenden finanzieren „Mahlze!t LU”

Finanziert wird die Essensausgabe ausschließlich durch Spenden. Und so war die Finanzspritze der Oggersheimer Pfarrei hochwillkommen. „Das Geld wurde beim Weihnachtsmarkt in Oggersheim eingenommen. Der Weihnachtsmarkt findet an zwei Wochenenden statt und wird seit Jahren von Ehrenamtlichen organisiert. Die Einnahmen werden an wohltätige Projekte gespendet”, berichten die Ehrenamtlichen Margarete Eschli und Stefan Grimmeisen.

Geflüchtete helfen mit

Da für den Weihnachtsmarkt viele helfende Hände gebraucht werden, haben sich Pfarreiangehörige besonders über Hilfe von Geflüchteten gefreut, die tatkräftig angepackt haben. Kerttu Taidre, Leiterin des Projekts „Lu can help” im HPH hatte den Kontakt hergestellt. „Die Geflüchteten schätzen die Hilfe des Deutschen Staates und von den Deutschen sehr und möchten gerne etwas zurückgeben und helfen”, sagt sie. „So eine Aktion wie der Weihnachtsmarkt ist da eine sehr gute Möglichkeit”. Auch in diesem Jahr sei geplant, dass Geflüchtete wieder bei der Durchführung des Weihnachtsmarktes helfen. „Auch bei `Mahlze!t LU´ haben Geflüchtete schon geholfen und einmal wöchentlich ehrenamtlich die Essensausgabe übernommen. Einige sind immer noch dabei”, so Kerttu Taidre. (ako)

Info:

Für den weiteren Betrieb von „Mahlze!t LU” werden Spenden benötigt.

Spendenkonto:

Heinrich Pesch Haus Bildungszentrum Ludwigshafen e.V.

IBAN: DE96 7509 0300 0000 0560 14 (Liga Bank Speyer)

Spendenzweck: Mahlzeit LU