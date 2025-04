Speyer – Ladendieb landet im Gewahrsam

Speyer/Metropolrgion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 10.04.2025, gegen 15:40 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der St.-German-Straße zu einem Ladendiebstahl. Ein 42-jähriger Mitarbeiter beobachtete einen Ladendieb und stellte fest, dass dieser eine Tüte Chips aus der Auslage nahm und den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen. Der Mitarbeiter folgte dem Mann bis zum Ausgang und sprach ihn auf den Diebstahl an. Der Ladendieb beleidigte daraufhin den Mitarbeiter und ging ihn körperlich an. Zudem hatte der Ladendieb bereits ein Hausverbot für das Lebensmittelgeschäft. Da der 51-jährige Ladendieb sich nicht beruhigen lies und zuvor ebenfalls wegen eines Diebstahl in Erscheinung getreten ist, wurde dieser in Gewahrsam genommen. Gegen den Mann wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Beleidigung und Ladendiebstahls eingeleitet.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer