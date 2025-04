Speyer – Kiwanis-Club Speyer spendet Schulranzen

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits zum 12. Mal spendete der Kiwanis-Club Speyer Schultaschen, überwiegend für zukünftige ABC-Schützen, aber auch für ein paar Dritt- und Viertklässler. In diesem Jahr waren es 105 Schulranzen samt Mäppchen, Sportbeutel, Trinkflasche und Brotdose. Dazu gab es gelbe Kiwanis-Warnwesten unter dem Motto „Kinder sichtbar machen”. Außerdem bestand Bedarf für 20 Schulrucksäcke inklusive Zubehör für Teenies. „Kinder und Jugendliche aus unserer Region zu unterstützen, vor allem, wenn sie aus sozial schwachen Familien stammen und dringend Hilfe benötigen”, lautet das Ziel von Kiwanis Speyer. Wer eine Ranzen Spende erhalten soll, wurde zuvor mit 23 Einrichtungen abgestimmt. Deren Vertreter nahmen die Schultaschen am 9. April im Foyer von Straub Catering Artists in der Tullastraße entgegen. Die Empfänger der Ranzen sind Kiwanis nicht bekannt, nur, ob das Ranzen-Set für ein Mädchen oder einen Jungen bestimmt ist. Auch sie können nun voller Stolz die Schulzeit mit einem modernen, robusten und ergonomischen Schulranzen beginnen.



Finanziert wird das Projekt durch die Einnahme aus dem Verkauf des Kiwanis-Adventskalenders und der „Literatur & Genuss”-Veranstaltung sowie durch eine Spende der Bauchhenß-Spies-Stiftung und private Spenden. Für jegliche Unterstützung ist der Serviceclub sehr dankbar. Kiwanis setzt sich mit etwa 600.000 ehrenamtlichen Mitgliedern in über 80 Ländern aktiv für das Wohl von Kindern und Jugendlichen ein. Frauen und Männer aus allen Berufen und Bevölkerungsschichten engagieren sich überparteilich und über Konfessionen hinweg. Mit vielen Projekten zeigen über 100 deutsche Clubs ihre soziale Verantwortung und ihr gesellschaftliches Engagement. Im Fokus der Charity-Aktivitäten stehen besonders Kinder und deren Umfeld gemäß dem internationalen Motto „Serving the Children of the World”.

Quelle

Autor: Nicole Kaminsky

Foto: Kiwanis Speyer