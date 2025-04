Speyer – Karwoche und Ostern am Dom zu Speyer 2025 Gottesdienste im Dom – Passionskonzert mit dem Knabenchor Hannover

Speyer/Metropolrgion Rhein-Neckar. Mit dem Palmsonntag beginnt die Karwoche oder Heilige Woche, in der die Kirche des Leidens und Sterbens Jesu Christi gedenkt. Bereits am Vorabend, Samstag 12. April, findet um 18 Uhr ein Passionskonzert im Dom statt. Der berühmte Hannoveraner Knabenchor singt Werke von Heinrich Schütz, Maurice Duruflé, Felix Mendelssohn Bartholdy und Johann Sebastian Bach. Die Leitung liegt in den Händen von Prof. Jörg Breiding. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Am Palmsonntag, in diesem Jahr der 13. April, feiert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann um 10 Uhr das Pontifikalamt mit Palmweihe. Bei gutem Wetter beginnt der Gottesdienst am Ölberg im Domgarten. Die Gemeinde zieht dann anschließend in einer gemeinsamen Prozession durch den Domgarten und dann in den Dom. Die Domsingknaben, der Knabenchor Hannover und die Dombläser gestalten diesen Gottesdienst festlich.

Am Montag der Karwoche findet traditionell die sogenannte „Chrisammesse” statt. An diesem Tag werden in der Bischofskirche die für die Sakramenten Spendung benötigten heiligen Öle geweiht. Die Priester der Diözese sind zur Mitfeier eingeladen und nehmen das geweihte Öl für den Gebrauch in ihrer Pfarrei mit. Bischof Dr. Wiesemann zelebriert die Chrisammesse gemeinsam mit den Dekanen des Bistums am 14. April, um 17 Uhr. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Mädchenchor am Dom zu Speyer. Am Mittwoch der Karwoche, 16. April um 19:30 Uhr, findet im Dom eine musikalische Meditation zur Karwoche in der Reihe Cantate Domino bei freiem Eintritt statt, welche die Leidensgeschichte Christi in besonderer Art und Weise erfahrbar macht. Domdekan Dr. Christoph Kohl liest die Passionsgeschichte nach Matthäus in 17 Abschnitten, nach jedem Text interpretiert die Percussionistin Leonie Klein das Gehörte musikalisch. „Schlag auf Schlag” erzählt so in Kombination von Wort und Musik die Passion Christi. Das Schlagwerk kommentiert und interpretiert den Text und überführt ihn in eine körperlich-emotionale Ebene.



Die heiligen drei Tage, das „Triduum Paschale”, beginnen mit dem Gründonnerstag, der in diesem Jahr auf den 17. April fällt. Am Morgen um 8 Uhr wird in der Apsis im Dom eine Trauermette gefeiert, es musiziert die Capella Spirensis. Dem Abendmahlsamt um 19.30 Uhr steht Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann vor. Musikalisch wird der Gottesdienst vom KathedralJugendChor gestaltet.

Im Rahmen dieses Gottesdienstes am Gründonnerstag wird erstmals seit der Pandemie wieder eine Fußwaschung stattfinden, bei der Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann 12 Personen unterschiedlichen Geschlechts und Alters symbolisch die Füße wäscht. Dies steht für die dienende Haltung, die auch Jesus selbst bei Jüngern vor dem letzten Abendmahl einnahm und die von der Liebe zum Nächsten gekennzeichnet ist.

Am Karfreitag, 18. April, findet um 8:30 Uhr eine Trauermette statt, die wiederum von der Capella Spirensis gestaltet wird. Um 10 Uhr lädt die Dompfarrei Pax Christi zu einer Kreuzwegandacht für Kinder in den Dom ein. Musikalisch gestaltet wird die Andacht von den Nachwuchs- und Aufbauchören des Mädchenchores und der Domsingknaben. Um 15 Uhr beginnt die Karfreitagsliturgie mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens, der die Predigt hält. Dieser Gottesdienst ist in seiner Gestaltung einmalig im ganzen Kirchenjahr und folgt einer besonders alten liturgischen Gestaltung. Es singen der Domchor und der KathedralJugendChor. Am Karfreitag ist der Dom nur bedingt zur Besichtigung geöffnet. In den Beichtstühlen im nördlichen Seitenschiff kann zwischen 11 und 13 Uhr und ab 17 Uhr das Sakrament der Versöhnung empfangen werden.



Am Karsamstag, 19. April, beginnt der Tag im Dom mit einer Trauermette um 8 Uhr, musikalisch wieder gestaltet von der Capella Spirensis. Das Hochfest der Auferstehung Jesu Christi wird ab 21 Uhr mit der Feier der Osternacht begangen. Zu Beginn liegt der Dom in völliger Dunkelheit. In der Vorhalle wird das Osterfeuer entzündet, bevor mit der Osterkerze und dem Ruf „Lumen Christi – Deo gratias” (Christus, das Licht – Dank sei Gott) das Licht in die Kathedrale hineingetragen wird. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann wird die Osternacht im Dom zelebrieren und im Rahmen der Feier sechs Jugendliche und Erwachsene durch die Spendung der Taufe, Firmung und Eucharistie in die Gemeinschaft der Kirche aufnehmen. Der KathedralJugendChor, der Domchor und die Dombläser sorgen für die feierliche musikalische Gestaltung. In diesem Gottesdienst erklingt auch erstmals seit Gründonnerstag wieder die Orgel des Doms, gespielt von Domorganist Markus Eichenlaub.



Am Ostersonntag, 20. April, feiert Bischof Wiesemann um 10 Uhr ein Pontifikalamt und um 16.30 Uhr eine Pontifikalvesper. Den Gottesdienst am Vormittag gestalten die Nachwuchs- und Aufbauchöre des Mädchenchores und der Domsingknaben sowie die Dombläser musikalisch. In der Vesper singt ein Vokalensemble der Dommusik. Am Ostermontag, 21. April, wird um 10 Uhr Weihbischof Otto Georgens ein Pontifikalamt im Dom feiern. Es musiziert die Capella Spirensis.

Quelle:

Foto: Klaus Landry