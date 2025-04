Mannheim – VfR Mannheim gastiert am Samstag (15.30 Uhr) beim unangefochtenen Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar.Der VfR Mannheim gastiert am Samstag (15.30 Uhr) beim unangefochtenen Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach.

Der vergangene Samstag tat weh: Trotz guter Leistung musste sich der VfR Mannheim aufgrund zweier vermeidbarer Standardgegentreffer der TSG Balingen mit 2:4 (1:0) geschlagen geben. Nach der bitteren Pleite gegen den Tabellenzweiten folgt nun die anspruchsvollste Begegnung der gesamten Saison. Der VfR Mannheim gastiert bei niemand Geringerem als dem unangefochtenen Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach. Im Folgenden alle relevanten Infos zum Spiel:

Der Gegner:

Es fällt nicht schwer, bei der SG Sonnenhof Großaspach in den Superlativ zu verfallen. Zahlreiche Statistiken lassen den Rückschluss zu, dass der unangefochtene Spitzenreiter sämtlichen Oberligisten in allen Bereichen um mehr als eine Nasenlänge voraus ist. Der kommende Gegner stellt nach 26 Partien mit 84 Treffern mit Abstand die treffsicherste Offensive der gesamten Liga. Verlassen können sich die Schwaben vor allem auf ihren Top-Torjäger Fabian Eisele, der bereits 27 Mal einnetzen konnte. Das bedeutet: Im Schnitt benötigt Eisele keine 90 Minuten, um ein Tor zu erzielen.

Neben einer Offensive, die durchschnittlich mehr als drei Tore pro Partie erzielt, verfügt Großaspach auch über eine stabile Defensive. 16 Gegentore sind zu diesem Zeitpunkt der Saison ein absoluter Spitzenwert. Kein Keeper musste so selten hinter sich greifen wie jener der SG. Summa summarum hat der ehemalige Drittligist bisher fast jede Partie in dieser Saison gewonnen. Lediglich der TSG Backnang und dem FC Zuzenhausen ist es bisher geglückt, Großaspach einen Punkt streitig zu machen. In Anbetracht solch rekordverdächtiger Werte haben die Gefühle bei der SG schon lange keine Schweigepflicht mehr: Man möchte am Ende der Saison aufsteigen.

Stimmen zum Spiel:

Zu Beginn dieser Woche war beim VfR Mannheim noch ein wenig Wundenlecken angesagt. Die vermeidbare Niederlage gegen Balingen nagte an Trainer und Spielern zugleich. „Wir haben uns einen guten Plan zurechtgelegt und einen hervorragenden Kampf abgeliefert. Dementsprechend war das alles sehr bitter“, blickte Abele nochmals kurz auf das Duell gegen Balingen zurück. „Schlussendlich waren es wirklich nur Nuancen“, hielt er fest und hofft, dass seine Mannschaft wertvolle Lehren aus dieser Partie ziehen kann. Schließlich gehören solche bitteren Erlebnisse zu einem Entwicklungsprozess dazu.

Angesprochen auf den kommenden Gegner fand Abele ausschließlich positive Worte. „Großaspach ist der Inbegriff von Konstanz und Stabilität. Das ist wirklich sensationell. Man kann davor nur den Hut ziehen“, lobte er die „unfassbare Serie“ der SG. Gleichzeitig betonte Abele, dass man dem unangefochtenen Ligaprimus am Wochenende keineswegs den roten Teppich ausrollen möchte. Das ist nicht der Anspruch des VfR. „Wir waren im Hinrundenspiel 45 Minuten auf Augenhöhe“, stellte er fest und sprach von einem „mutigen und selbstbewussten Auftritt“, den der VfR am Samstag hinlegen will. „Wir werden uns einen Plan zurechtlegen und möchten auch etwas mitnehmen“, so die Devise.

Personalsituation:

Manfred Osei Kwadwo wird am kommenden Wochenende aufgrund muskulärer Probleme nicht spielen können. Ansonsten ist der Kader nach aktuellem Stand identisch mit jenem aus dem Balingen-Spiel.

Bilanz:

In den bisherigen Auseinandersetzungen behielt Großaspach in den meisten Fällen die Oberhand. Seit 2005 trafen die SG und der VfR elfmal aufeinander. Achtmal setzte sich Großaspach durch, zweimal konnte der VfR gewinnen, einmal gab es eine Punkteteilung. Der jüngste VfR-Erfolg gegen Großaspach liegt aber gar nicht so lange zurück. Am 3. Oktober 2023 setzte sich ein personell gebeutelter VfR vor heimischem Publikum vollkommen überraschend und verdient mit 3:0 gegen den haushohen Favoriten durch. Auch in dieser Saison boten die Blau-Weiß-Roten dem Ligaprimus lange Zeit Paroli. Schlussendlich musste sich die Abele-Elf in numerischer Unterzahl allerdings mit 0:2 (0:1) geschlagen geben. Dementsprechend wäre ein Erfolg am Samstag auch eine Premiere: Zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte würde der VfR in Großaspach gewinnen.

Quelle VfR Mannheim

Foto: Edmund Nohe