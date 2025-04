Mannheim – Johannespassion live – Motettenchor Mannheim führt Bachs Meisterwerk mit bekannten Solist: innen und Heidelberger Kantatenorchester am 13. April in Heilig-Geist-Kirche Mannheim auf

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Werk, das über 300 Jahren berührt und bewegt: Am Palmsonntag, 13. April, erklingt um 17 Uhr, in der Heilig-Geist-Kirche in Mannheim Johann Sebastian Bachs Johannespassion. Der Motettenchor Mannheim macht gemeinsam mit dem Heidelberger Kantatenorchester und hochkarätigen Solist: innen unter der Leitung von Bezirkskantor Klaus Krämer diese musikalische Erzählung der Leidensgeschichte Jesu hör- und erlebbar – live, intensiv und voller spiritueller Tiefe.

Musikalisches Erlebnis

„Die Johannespassion ist eine enorme Herausforderung. Sie verlangt vom Chor, den Musikern und Solisten ein tiefes Hineinspüren in den Text und eine Balance zwischen Expressivität und klanglicher Feinheit“, erklärt Bezirkskantor Klaus Krämer. Die Sänger: innen des Motettenchor Mannheim – darunter sind zahlreiche Kirchenmusiker: innen und Musikstudierende – bringen dabei ihre ganze Erfahrung in der Interpretationen geistlicher Werke ein. Manche Chorsänger schwärmen trotz der intensiven Probenarbeit: „Wer sich auf diese Musik einlässt, begegnet nicht nur der Passionsgeschichte – sondern sich selbst.“ Das entsprechende Feingefühl bringt auch das Heidelberger Kantatenorchester mit. Die Musiker sind für ihre Expertise in historischer Aufführungspraxis und ihre präzise Interpretation bekannt. Und auch die Solist: innen versprechen Klangkunst auf höchstem Niveau: Die Sopranistin Sabine Goetz bringt mit ihrer klaren, ausdrucksstarken Stimme emotionale Tiefe ein. Altus Chun-Kai Hsu Stimme wird international eine besondere „Strahlkraft“ bescheinigt. Tenor Fabian Kelly, als Evangelist, wird für seine dramatische Präsenz geschätzt, während Friedemann Gottschlich mit seinem kraftvollen Bass Bachs Passion sicher tragende Wucht verleiht.

Die 1724 komponierte Passion basiert auf dem Evangelium nach Johannes. Das anspruchsvolle Werk des evangelischen Thomaskantors verwebt biblische Texte, Choräle und poetische Passagen zu einer zutiefst berührenden Klangwelt. Dabei ist jede Aufführung offen für neue Nuancen und Deutungen. Kein Wunder, dass das Werk als “Passion für Suchende” gilt. Konzertkarten sind unter www.kathma.de/johannespassion erhältlich. Unterstützt wird das Konzert des Motettenchor Mannheim am Zentrum für Kirchenmusik an Heilig Geist vom Förderkreis Musik an Heilig Geist und der Pfarrer-Hans-Dittmann-Stiftung.

Quelle

schu / Bild: Motettenchor Mannheim