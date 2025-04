Mannheim – Blumen pflanzen und gewinnen! Jetzt zum Blumenschmuck-Wettbewerb anmelden!

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag (10.04.2025), gegen 17:45 Uhr, war eine 31-jährige Autofahrerin auf der Großwiesenstraße in Richtung Altrip unterwegs. An der Einmündung zu einer Gaststätte in Höhe des Campingplatzes musste die 31-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades, welcher hinter der 31-Jährigen in gleiche Richtung fuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf das ... Mehr lesen »