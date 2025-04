Landau – Falsche Visitenkarte ausgehändigt – Zeugen gesucht

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10.04.2025 kam es gegen 10:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Höhe des Ärztehauses in der Paul-von-Denis-Straße in Landau. Hierbei wurde beim Rangieren ein geparkter PKW Toyota einer 85-Jährigen beschädigt. Die Beifahrerin des Unfallverursachers händigte der 85-Jährigen zwecks Schadensregulierung eine Visitenkarte aus. Im Nachgang stellte sich heraus, dass eine falsche Visitenkarte ausgehändigt wurde. Ob dies absichtlich oder versehentlich passierte ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Bisher sind die Personalien des Unfallverursachers somit nicht bekannt. Zeugen sowie der Unfallverursacher werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Quelle: Polizeiinspektion Landau