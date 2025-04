Herxheim – Getuntes Fahrrad sichergestellt

Herxheim/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 10.04.2025 sollte gegen 16:30 Uhr ein Fahrradfahrer im Bereich der L493 bei Herxheim kontrolliert werden. Der Fahrradfahrer versuchte sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Hierbei wurde eine Geschwindigkeit von bis zu 65 km/h erreicht. Letztendlich konnte der 39-Jährige auf einem Feldweg bei Herxheim gestoppt und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass die gefahrene Geschwindigkeit nicht durch Muskelkraft, sondern durch technische Veränderungen in Form von Tuning an dem Fahrrad erreicht werden konnte. Da der 39-Jährige in der Vergangenheit bereits durch gleich gelagerte Sachverhalte auffällig war, wurde dessen Gefährt sichergestellt. Er wird sich nun in diversen Strafverfahren verantworten müssen. Auch die Führerscheinstelle wird über den Vorfall informiert.

Quelle: Polizeiinspektion Landau