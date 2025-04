Heidelberg – Gemeinderat bestätigt Wahlen der Freiwilligen Feuerwehr! Neues Stadtbrandmeister-Team übernimmt Interessenvertretung des Ehrenamts

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gleich mehrere Wahlen der Freiwilligen Feuerwehr hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 9. April 2025 einstimmig bestätigt. Bereits in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Heidelberg Ende Januar 2025 wurde aus Reihen aller Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr ein neuer Stadtbrandmeister mit Stellvertretungen gewählt: Künftig vertritt Alexander Stadler, der sich in den vergangenen beiden Jahren bereits als zweiter stellvertretender Stadtbrandmeister engagierte, die Interessen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und fungiert als Bindeglied zur Berufsfeuerwehr und zur Öffentlichkeit. Unterstützt wird er hierbei durch die beiden Stellvertreter Daniel Gärtner und Samuel Scherer.

Uwe Bender als langjähriger Stadtbrandmeister verabschiedet

Das neue Führungsteam tritt dabei in große Fußstapfen: 15 Jahre als stellvertretender und 10 Jahre als Stadtbrandmeister – über diese lange Zeit hinweg hat sich Uwe Bender, gemeinsam in den vergangenen zehn Jahren mit seinem Stellvertreter Eric Rohr, mit viel Engagement und Leidenschaft für die rund 350 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie 220 Angehörigen der Kinder- und Jugendfeuerwehr eingesetzt. Viele wegweisende Entscheidungen fielen in die Amtszeiten beider, wie der Bau der Feuerwehrhäuser Wieblingen, Pfaffengrund und Ziegelhausen, aber auch die Gründung von Sondereinheiten aus Reihen der Freiwilligen Feuerwehr.

Für Uwe Bender war vor allem die Förderung der Jugendarbeit ein besonderes Anliegen, da diese einen Eckpfeiler in der Nachwuchsgewinnung und damit Sicherung der Einsatzbereitschaft der Einsatzabteilungen bildet. Für Eric Rohr lag ein Schwerpunkt auf der Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehr. Diese wurde in Teilen neu organisiert und mit umfangreichen Weiterbildungen deutlich ausgebaut. Bender hatte sich aus Altersgründen nicht mehr zur Wiederwahl gestellt, während bei Eric Rohr berufliche und familiäre Gründe die Ausübung dieser zusätzlichen Funktion, neben seinem Amt als Abteilungskommandant in Ziegelhausen, nicht mehr ermöglichen.

Daneben gab es auch auf Ebene der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr drei Wahlen:

• Wegen Wegzugs des bisherigen Kommandanten in der Abteilung Handschuhsheim wurden vorgezogene Wahlen notwendig: Der bisherige Stellvertreter Christoph Heck wurde zum neuen Abteilungskommandanten gewählt. Daniel Schreiter wurde als Stellvertreter bestätigt.

• In der Abteilung Rohrbach wurden der bisherige Abteilungskommandant Daniel Gärtner und die zweite stellvertretende Abteilungskommandantin Laura Kellermann bestätigt. Fabian Klas wurde zum neuen ersten Stellvertreter gewählt.

• In der Abteilung Neuenheim wurde aufgrund des Wegzuges des bisherigen zweiten stellvertretenden Abteilungskommandanten eine Nachwahl notwendig. Hier wurde aus Reihen der Mannschaft Daniel Dux gewählt, der Samuel Scherer und Patrick Zwick in der Führung der Abteilung unterstützt.

Quelle: Stadt Heidelberg