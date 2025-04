Heidelberg – Gemeinderat beschließt Nutzungsentgelte für neues Fahrradparkhaus am Hauptbahnhof

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der Heidelberger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 9. April 2025 die Nutzungsentgelte für das neue Fahrradparkhaus am Europaplatz einstimmig beschlossen: In den ersten 24 Stunden können Bürgerinnen und Bürger ihre Fahrräder dort kostenfrei abstellen. Für eine längere Nutzung wird ab dem zweiten Tag ein Entgelt von einem Euro pro Tag erhoben. Alternativ können Jahreskarten für maximal 100 Euro erworben werden. Auch die Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen im Parkhaus wurde geregelt: Hier wird ein Entgelt von einem Euro pro Besuch erhoben, während die barrierefreie „Toilette für alle“ kostenlos zugänglich bleibt (Zugang mit dem sogenannten Euroschlüssel).

Attraktive Konditionen zur Förderung des Radverkehrs

Das Fahrradparkhaus bietet insgesamt rund 1.100 Stellplätze, darunter auch spezielle Abstellmöglichkeiten für Lasten- und Sonderfahrräder. Lademöglichkeiten für E-Bike-Akkus befinden sich in den Spinden in Richtung Max-Planck-Ring am Hauptbahnhof. Mit der kostenlosen Kurzzeitnutzung soll das Parkhaus insbesondere Pendlerinnen und Pendler ansprechen und gleichzeitig das wilde Abstellen von Fahrrädern im Bahnhofsumfeld reduzieren. Die Stadt rechnet mit voraussichtlichen jährlichen Einnahmen von etwa 45.000 Euro aus den Fahrradstellplätzen und weiteren 5.000 Euro aus den Toilettenentgelten. Trotz dieser Einnahmen wird der Betrieb des Fahrradparkhauses wesentlich durch städtische Zuschüsse getragen.

Hintergrund: Ein Beitrag zur nachhaltigen Mobilität

Das Fahrradparkhaus ist Teil der Quartiersentwicklung „Europaplatz Heidelberg“, die seit 2019 umgesetzt wird. Es soll den Radverkehr in der Stadt fördern und zur Entlastung des motorisierten Verkehrs beitragen. Den Betrieb der öffentlichen Fahrradstellplätze und Fahrradparkhausanlagen (Drehkreuze, Kassenautomaten, Spinde mit Lademöglichkeiten für Fahrrad-Akkus) übernimmt die Stadtwerke Heidelberg Garagengesellschaft. Vertragspartner der Nutzenden wird die Stadt Heidelberg. Zur Sicherheit der abgestellten Fahrräder wird eine Videoüberwachung installiert. Eine Evaluierung der Gebührenstruktur ist für Herbst 2026 vorgesehen, um mögliche Anpassungen – basierend auf den Nutzungserfahrungen – vorzunehmen. Eröffnet wird das Fahrradparkhaus voraussichtlich Mitte Mai 2025.

Quelle: Stadt Heidelberg