Edenkoben – Alle 7 Stunden ereignete sich ein Verkehrsunfall

Edenkoben/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Im vergangenen Jahr haben sich auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Edenkoben 1.261 Verkehrsunfälle ereignet. Das entspricht einem Anstieg zum Vorjahr von 7,8 Prozent (2023: 1.170). Alle 7 Stunden krachte es, wobei der Großteil der Verkehrsunfälle (812) sich außer Orts ereigneten. Alle 57 Stunden wurde ein Unfallbeteiligter verletzt. Insgesamt waren das im zurückliegenden Jahr 198 Personen. Davon erlitten 26 Unfallbeteiligte schwere Verletzungen, 172 wurden leichtverletzt. Tödlich verletzt wurde niemand. Die Zahl der Verkehrsunfallfluchten stieg um 11,7 % auf 276 Unfälle, d.h., alle 32 Stunden machte sich ein Unfallverursacher aus dem Staub. In knapp 40 % der Fälle konnte der Flüchtige ermittelt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet werden. Die Anzahl der Unfälle unter Alkohol- bzw. Betäubungsmitteleinfluss stieg 2024 leicht an. Während unter dem Einfluss von Alkohol drei Unfälle mehr und damit 27 zu verzeichnen waren, ereigneten sich insgesamt 7 Unfälle und damit 5 mehr unter Drogenbeeinflussung. Unter Alkoholeinfluss wurden 3 Personen schwer und 7 leicht verletzt.

Unter dem Einfluss von Drogen erlitt ein Unfallbeteiligter schwere Verletzungen. Die Anzahl der Verkehrsunfälle unter Beteiligung von Kindern stieg im Vergleich zum Vorjahr von 8 auf 16 Fälle an. Dabei wurden 17 Kinder verletzt, 1 davon schwer. Die Unfälle mit beteiligten jungen Fahrern (18 bis 25-Jährige) war leicht rückläufig. Waren es 2023 noch 160 Verkehrsunfälle in dem Bereich, so ereignete sich ein Jahr später nur noch 144. Allerdings stieg die Zahl der verunglückten jungen Fahrer von 33 auf 40 an. Die Seniorenunfälle (ab dem 65. Lebensjahr) sind nach einem leichten Rückgang in 2023 erneut angestiegen und liegen mit 282 auf einem Höchststand der letzten fünf Jahre. 47 Seniorinnen und Senioren verunglückten dabei. Vier wurden schwer verletzt. Hauptunfallursachen waren mangelhafter Sicherheitsabstand und nicht angepasste Geschwindigkeit. Weitere Informationen zum Unfalllagebild der Polizeiinspektion Edenkoben finden Sie unter: https://s.rlp.de/nwSE5Fr

Quelle: Polizeiinspektion Edenkoben