Waldsee/Böhl-Iggelheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag im Zeitraum von 09:00 Uhr – 13:00 Uhr wurden durch Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt mit Unterstützung durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Bei Kontrollen an der L533 in Waldsee mussten insgesamt 30 Verstöße festgestellt und geahndet werden. Bei erlaubten 50 km/h wurde hier unter anderem ... Mehr lesen »