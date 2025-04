Eberbach – Gemeinsam angepackt Gemeinsamer Frühjahrsputz der Naturfreunde Neckarbischofsheim, der Volksbank Neckartal-Stiftung und des Naturparks Neckartal-Odenwald auf dem Zwingenberger Hof.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern und die Frühlingsblumen blühen auf den Wiesen – ein herrlicher Frühlingstag auf dem Zwingerberger Hof. Direkt am Neckar gelegen, umgeben von Wald, Wiesen, Streuobstwiesen und geprägt durch nachhaltige Versorgungskonzepte ist der Zwingenberger Hof eine Perle im Naturpark. Hier finden Wandernde, Radfahrende, Gruppen, Vereine und Schulklassen Einkehr- und Übernachtungsmöglichkeiten. Vor der neuen Saison gibt es immer viel zu tun, und das Team der NaturFreunde hatte alle Hände voll zu tun – genau der richtige Zeitpunkt für zusätzliche helfende Hände. Die NaturFreunde und der Naturpark arbeiten seit Langem eng zusammen und unterstützen sich gegenseitig. In diesem Jahr gab es eine Premiere: Der Naturpark Neckartal-Odenwald und die Volksbank Neckartal-Stiftung, die als Sponsoring-Partner den Naturpark unterstützen, halfen beim Frühjahrsputz auf dem Zwingenberger Hof mit.

Mit ihren Helping Hands unterstützt die Volksbank Neckartal das Engagement der Stiftung. Jeder Mitarbeitende der Bank kann einen Arbeitstag im Jahr zur Unterstützung eines sozialen und/oder gemeinnützigen Projekts nutzen. „Als Volksbank haben wir den Gedanken der Genossenschaft verinnerlicht und leben diesen auch in der Stiftung weiter. Die Region und ihre Menschen stehen für uns im Vordergrund und gemeinsam können wir viel bewegen. Der Frühjahrsputz auf dem Zwingenberger Hof passt ideal zu uns, denn wir hier packen hier tatkräftig mit an und unterstützen dadurch einen kleinen Verein, der tolle Angebote für die Region bietet. Da sieht man am Ende des Tages, was gemeinsam geschafft wurde – ein gutes Gefühl für jeden der dabei war!“ beschreibt Michael Knee / Geschäftsführer der Volksbank Neckartal-Stiftung das Engagement.



Nach einer kurzen Einweisung ging es los: Mit Scheren und Rechen wurden die Streuobstwiesen von Brombeergestrüppen befreit, Wege und Wiesen gepflegt sowie Müll gesammelt. Die rund 20 Mitarbeitende der Volksbank Neckartal arbeiteten Seite an Seite mit den Naturfreunde und dem Naturpark. „Durch das tolle Engagement des Teams Volksbank Neckartal und des Naturparks strahlt der Zwingenberger Hof wieder und ist bereit für die neue Saison. Das ist eine gelebte, partnerschaftliche Kooperation aus der Region und für die Region,“ fasste Herbert Hauck / 1. Vorsitzender der Naturfreunde Neckarbischofsheim zusammen. Stunden später, nach viel Schweiß und einigen Schwielen, war das Werk vollbracht. In geselliger Runde ließen die Beteiligten den erfolgreichen Tag ausklingen und genossen Leckereien aus dem Backhaus und der Küche des Naturfreunde-Hauses.

„Die Region zukunftsfähig und lebenswert zu gestalten, ist eine zentrale Aufgabe des Naturparks. Letztlich sind wir alle Teil dieses Naturparks – deshalb ist es uns ein besonderes Anliegen, die Menschen in der Region zusammenzubringen und gemeinsam vor Ort etwas zu bewegen. Die Kooperation mit der Volksbank Neckartal, den Naturfreunden und dem Naturpark ist ein wunderbares Beispiel für die verbindende Kraft des Naturparks. Wir freuen uns sehr über diese gemeinsame Aktion und danken allen Engagierten herzlich für ihren Einsatz.“, resümiert Michaela Kahl / stellvertretende Geschäftsführerin des Naturparks Neckartal-Odenwald.

Quelle: Naturpark Neckartal-Odenwald e.V.