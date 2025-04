Bühl – Vorfreude auf das Kinderturnfest steigt… Noch ein Monat bis zum Meldeschluss!

Brühl / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bis zum 11. Mai bleibt noch Zeit, um sich und seine Vereinsgruppe zur Teilnahme an der landesweit größten Breitensportveranstaltung für Kinder anzumelden. Im Anschluss ist dann noch ein bisschen Geduld gefragt, bis es vom 25. bis zum 27. Juli heißt: Toben, Turnen, Spaß haben! Die Rede ist natürlich vom Landeskinderturnfest, welches alle zwei Jahre an einem anderen Standort in Baden Station macht. 2025 ist die Zwetschgenstadt Bühl Gastgeber des hochsommerlichen Highlights, das von der Badischen Turnerjugend (BTJ) veranstaltet wird – inzwischen bereits zum 15. Mal.

Bis es so weit ist, und 5.000 junge Menschen zusätzlich die 30.000 Einwohner-Kommune am Fuß des Nordschwarzwalds bevölkern werden, werden Stadt, BTJ, der Turngau Mittelbaden-Murgtal sowie der ortsansässige Sportverein TV Bühl unzählige Stunden an organisatorischer Vorarbeit bewältigt haben. Die Anforderungen an Programmplanung und Logistik sind hoch. Glücklicherweise ist eine Menge Expertise vorhanden – auch direkt vor Ort. Denn Bühl ist nicht zum ersten Mal Gastgeber des Landeskinderturnfests. Bereits 2012 wurde hier gefeiert. Damals wie heute dienen mehrere Schulen im Stadtgebiet als Übernachtungsquartiere für einen Großteil der Teilnehmer. Die Wege zu den Wettkampfstätten und Aktionsflächen sind fast überall kurz, so dass sich die Kinder und ihre Betreuer – die Veranstaltung richtet sich an 6- bis 14-Jährige – ganz auf das ebenso spannende wie abwechslungsreiche Programm konzentrieren können.

Wettkämpfe sind seit jeher ein integraler Bestandteil von Turnfesten, so auch bei der Kindervariante. Um allen Teilnehmern Spaß und Freude an der sportlichen Betätigung zu bieten, liegt der Fokus hier auf dem breiten- und freizeitsportlichen Aspekt des Turnens. Es werden ausschließlich Gruppenwettkämpfe angeboten, die auch das soziale Verhalten untereinander und den Gemeinschaftssinn im Blick behalten. Genauso verhält es sich bei den Wettbewerben, die sowohl auf der Showbühne als auch auf den unterschiedlichen Aktionsflächen stattfinden. Der gemeinsame Erfolg und das Gruppenerlebnis sollen als prägende Eindrücke bestehen bleiben.

Das bunte Rahmenprogramm ist ebenfalls von Vielfalt gekennzeichnet und bietet etwas für jeden Geschmack: Von der großen Eröffnungsfeier über Shows, kindergerechte Partys bis zum gemeinsamen Abschluss mit Siegerehrung. In der Zeit dazwischen laden zudem Fitnesstests und die Fun-Factory zum Mitmachen ein.

Die Meldung zum Landeskinderturnfest erfolgt von Vereinsseite über das Meldeportal des Deutschen Turner-Bunds unter www.dtb-gymnet.de. Im Ticket für das gesamte Wochenende sind Unterkunft und Verpflegung inklusive. Sollten die begrenzten Übernachtungskapazitäten vor dem Meldeschluss ausgeschöpft sein, sind nur noch Tagestickets erhältlich. Also: Nicht lange zögern, sondern schnell für das sportliche Sommerhighlight in Bühl anmelden!

Quelle: Badischer Turner-Bund e.V. / Stadt Bühl