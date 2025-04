Bensheim – 56 jährige Frau stirbt nach Streitigkeiten – Tatverdächtige festgenommen

Ludwigshafen/Mutterstadt/Metropolregion Rhein-Neckar. Bereits am Dienstag (08.04.2025), zwischen 8 und 17 Uhr, versuchten Unbekannte in eine Wohnung im 4.Stock eines Mehrfamilienhauses am Ludwigsplatz in Ludwigshafen einzubrechen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro. Am Donnerstag (10.04.2025), zwischen 9 und 13 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Im Doppelbrett ... Mehr lesen »