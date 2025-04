Weinheim – Trachtenträger sorgen für Heimatgefühle

Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Trachtenverbände tagten in Weinheim – Oberbürgermeister Manuel Just schon ein alter Bekannter

Die Heimattage bringen interessante Menschen nach Weinheim und Bilder, die man nicht alle Tage sieht. So wie jetzt bei der Jahrestagung des Landesverbandes der Heimat- und Trachtenverbände Baden-Württemberg, die an zwei Tagen im Kerwehaus im Gerbachviertel stattfand.

Die Trachtenträger aus allen Landesteilen Baden-Württembergs verzierten aber auch außerhalb ihres Tagungsortes die Stadt. Oberbürgermeister Manuel Just empfing die Gäste am Sonntagmorgen und wurde selbst wie ein alter Bekannter begrüßt.

Denn bei seinen Besuchen der Heimattage in den Vorgängerstädten Biberach und auf dem Härtsfeld war der Weinheimer OB mit den wichtigsten Akteuren des Verbandes bereits in Kontakt gekommen, am meisten mit dem Landesverbandsvorsitzenden Reinhold Frank und der Kulturwartin Anita Ellinger.

Auch Heimattage-Projektleiterin Ada Götz nahm an der Tagung teil. Sie steht mit dem Verband ohnehin im ständigen Austausch. Als Gastgeber fungierte der Heimat- und Kerweverein Weinheim, aus dessen Reihen Peter Gerard in seinem Amt als Vorsitzender des Trachtengau Schwarzwald zu den Delegierten gehörte.

Die Mitglieder und Akteure des Heimat- und Kerwevereins, allen voran der neue Vorsitzende Martin Schmitt und Gabi Lohrbächer-Gerard, die auch Referentin des Oberbürgermeisters ist, sorgten dafür, dass sich die Gleichgesinnten wohl fühlten.

Die Delegierten tagten in verschiedenen Ausschüssen zu aktuellen Themen. Sie werden sich bald an derselben Stelle wiedersehen, denn die Trachtenverbände gehören natürlich auch zu den Teilnehmern des Landesfestumzuges, der am 14. September zu einem herbstlichen Höhepunkt der Heimattage in Weinheim werden soll.

Dann organisiert der Verband auch eine große Trachtenausstellung im Museum der Stadt.

Quelle: Stadtverwaltung Weinheim