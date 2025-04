Weinheim – Dringende Arbeiten an Trinkwasserleitung in Oberflockenbach – Sperrung der Großsachsener Straße am 15. April 2025

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 15. April 2025 führen die Stadtwerke Weinheim dringende Arbeiten an der Trinkwasserleitung in Oberflockenbach durch. Im Rahmen dieser Maßnahme muss die Großsachsener Straße in Höhe der Hausnummer 31 (nahe der Feuerwehr Oberflockenbach) für den Fahrzeugverkehr von 06:00 Uhr bis 18:00 Uhr voll gesperrt werden.

Wichtige Hinweise für die Verkehrsteilnehmer:

• Fußgänger und Radfahrer (schiebend) können die Baustelle weiterhin passieren.

• Die Linie 682 der Verkehrs-Gemeinschaft Groß- und Kleinenkreis (VGG) pendelt an diesem Tag zwischen Rippenweier und Oberflockenbach über Gorxheimertal, Weinheim und Großsachsen. Aufgrund der Sperrung entfallen jedoch die Haltestellen Oberflockenbach Rose, Bildstock sowie Rippenweier Abzw..

• Fahrzeugverkehr: Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Sperrung großräumig zu umfahren, und den Umleitungsweg über Gorxheimertal und die Weinheimer Kernstadt zu nutzen. Die innerörtlichen Wohnstraßen sind insbesondere für LKWs ungeeignet und können den gesamten Verkehr nicht aufnehmen.

Besondere Regelung für Anwohner: Anwohner im Bereich Bildstockweg haben an diesem Tag die Möglichkeit, nach rechts auf die Großsachsener Straße abzubiegen. Aufgrund der parallel stattfindenden Kanal- und Straßensanierung auf der Großsachsener Straße ist dies zurzeit grundsätzlich nicht erlaubt. An diesem Tag wird jedoch eine Ausnahme gemacht. Die Stadtwerke Weinheim haben bewusst einen Zeitpunkt für diese dringenden Arbeiten gewählt, der sowohl in den Osterferien von Baden-Württemberg als auch in Hessen liegt, um die Beeinträchtigungen für Pendler und den Schülerverkehr so gering wie möglich zu halten. Wir bitten alle betroffenen Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und die damit verbundenen Einschränkungen. Bei Fragen oder Anliegen stehen die Stadtwerke Weinheim gerne zur Verfügung.

Quelle: Stadtwerke Weinheim GmbH