Viernheim – STADTRADELN findet wieder vom 1.-21. Mai statt – Kreis Bergstraße und Stadt Viernheim werben gemeinsam für die fahrradfreundliche Veranstaltung – Mitmachen und anmelden unter www.stadtradeln.de

Viernheim/Kreis Bergstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorfreude steigt! Vom 1. bis 21. Mai nehmen der Kreis Bergstraße und die Stadt Viernheim an der beliebten Veranstaltung STADTRADELN teil und gestalten gemeinsam den diesjährigen Auftakt. Die klimafreundliche Veranstaltung STADTRADELN ist eine deutschland- und europaweite Radfahr-Aktion des Klima-Bündnis. Ziel der Aktion ist es, Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen für das Radfahren zu bewegen und damit nachhaltig den Radverkehr zu fördern. Bei STADTRADELN können Einzelpersonen, Teams sowie Unterteams drei Wochen lang Fahrradkilometer sammeln, sich gleichzeitig bei einem Wettbewerb herausfordern und dabei einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten. Landrat Christian Engelhardt des Kreises Bergstraße zur Veranstaltung: „Fahrradfahren hat wahnsinnig viele Vorteile: Man tut nicht nur dem eigenen Körper etwas Gutes, sondern leistet zugleich auch noch einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz.

Zudem ist das Rad das umweltfreundlichste Nahverkehrsmittel. Deswegen freue ich mich, dass folgende Kommunen des Kreises Bergstraße beim Stadtradeln 2025 mitmachen: Abtsteinach, Bensheim, Biblis, Bürstadt, Einhausen, Fürth, Gorxheimertal, Grasellenbach, Heppenheim, Hirschhorn, Lorsch, Mörlenbach, Neckarsteinach, Viernheim, Wald-Michelbach, Zwingenberg.“ Bürgermeister Matthias Baaß der Stadt Viernheim zur Aktion: STADTRADELN ist mehr als nur ein Wettbewerb. Zum 6. Mal stellt die Veranstaltung in Viernheim die Freude am Radfahren in den Vordergrund und schafft Bewusstsein für eine klimafreundliche Mobilität. Auch die Stadtverwaltung in Viernheim wird wieder ein Team stellen und fleißig in die Pedale treten. Ich lade alle Bürgerinnen und Bürger wieder herzlich ein, bei STADTRADELN mitzumachen.“

Wer kann bei STADTRADELN teilnehmen?

Mitmachen können alle Bürgerinnen und Bürger für eine Kommune, aber auch Personen, die in der jeweiligen Stadt arbeiten, zur Schule gehen oder einem Verein angehören.

Wie und wann zählen die Kilometer?

Interessierte können zwischen dem 1. und dem 21. Mai nach Lust und Laune auf das Rad steigen. Geradelt werden kann alleine oder als Team. Dabei gelten zum Beispiel die Fahrten zur Arbeit oder zum Einkauf oder zum Vereinstraining. Auch gesammelte Rad-Kilometer in der Region oder weltweit im Urlaub können angerechnet werden. Alle Teilnehmenden können dabei ausschließlich Kilometer für eine Kommune und ein Team sammeln.

Wie erfolgt eine Anmeldung?

Eine Anmeldung ist unter www.stadtradeln.de möglich und dauert nur wenige Minuten. Interessierte registrieren sich mit einer E-Mail-Adresse und einem Benutzernamen. Bei der Anmeldung haben diese die Möglichkeit, entweder dem „offenen Team“ beizutreten oder sich einem bestehenden Team anzuschließen. Ebenso können ein eigenes Team oder ein Unterteam gegründet werden. Beispiele sind: Verein- oder Vereinsabteilung, Stammtisch, Familienteam, Firma und Parteien. Die Rad-Kilometer von Teams werden öffentlich angezeigt. Somit können zum Beispiel Vereine gegeneinander antreten und unter www.stadtradeln.de die Rad-Kilometer der anderen Teams einsehen. Alle Teilnehmenden entscheiden selbst, ob persönliche Kilometer dem Team angezeigt werden. Bei technischen Problemen hilft die Seite www.radfahren.de/faq weiter.

Wie werden die Kilometer eingetragen?

Teilnehmende können die gesammelten Rad-Kilometer zum Beispiel einmal pro Woche oder täglich im Aktionszeitraum in ihrem Account auf www.stadtradeln.de eintragen. Ebenso besteht die Option, die App „STADRADELN“ herunterzuladen, um die Kilometer direkt beim Fahrradfahren mit dem Smartphone per Tracking zu übertragen.

Aktionen in Viernheim

In Viernheim koordiniert das städtische Brundtlandbüro die klimafreundliche Fahrradveranstaltung. Auch in diesem Jahr unterstützt der Verein Kompass Umwelt- und Energieberatung e. V. wieder die beliebte Aktion.

Folgende städtische Aktionen werden im Rahmen von Viernheimer STADTRADELN angeboten:

Das Museum Viernheim organisiert eine besondere Fahrradtour für Erwachsene und Familien. Die Tour „Fahrt ins junge Grün“ führt zu den Denkmälern im Viernheimer Wald und wird begleitet von Wolfgang Jäger und Kuno Ringhof. Los geht es am Sonntag, 4. Mai, ab 14:30 Uhr. Der Treffpunkt ist am Museum, Berliner Ring 28. Kosten: 7,- €, inkl. Picknick und Getränk, Dauer: ca. 2,5 h, Fahrradhelm ist erwünscht. Die Anzahl der Teilnehmenden ist begrenzt, Anmeldung unter museum@viernheim.de oder Tel. 06204-988-177.

Die T.i.B. – Fahrradwerkstatt der städtischen Jugendförderung bietet darüber hinaus am Samstag, 10. Mai, um 11 Uhr, einen Fahrrad-Ausflug für alle Generationen zum ehemaligen Bundesgartenschau-Gelände nach Mannheim an. Start ist bei der Fahrradwerkstatt am T.I.B., Friedrich-Ebert-Straße 8, Ende der Tour ist am Pumptrack im Familiensportpark West, Am Sandhöfer Weg 4. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, eigenes Proviant muss mitgebracht werden. Dauer: ca. 2,5 h. Fahrradhelm ist erwünscht. Etwas Besonderes hat sich ebenso das SeniorenBüro der Stadt Viernheim ausgedacht. Die ersten drei Anmeldungen für eine kostenlose Fahrt mit der E-Rikscha, sogenannte „e-Rika“, im STADTRADELN-Zeitraum erhalten jeweils einen City-Gutschein in Höhe von 15 Euro. Mit der e-Rika sollen ältere oder körperlich eingeschränkte Menschen, die selbst nicht mehr Fahrrad fahren können, die Möglichkeit haben, wieder „Wind in den Haaren“ zu spüren. Egal ob bei einer Ausflugsfahrt in die nähere Umgebung oder bei einer Runde durch Viernheim. Ehrenamtliche FahrerInnen, sogenannte PilotInnen ermöglichen dieses kostenfreie Angebot. Eine Anmeldung erfolgt beim Familienbildungswerk unter der Tel. 06204-929620.

Auszeichnung der besten Teams und Kommunen

Nach Abschluss der Aktion STADTRADELN kürt das Klima-Bündnis unter allen teilnehmenden Kommunen das fahrradaktivste Kommunalparlament und die fahrradaktivste Stadt/Kommune mit den meisten Radkilometern. Der Kreis Bergstraße prämiert die Radlerin und den Radler mit den meisten Fahrten sowie die Teams und Schulen mit den meisten zurückgelegten Kilometern. Den Siegerinnen und Siegern winken attraktive Preise. Des Weiteren prämiert und veröffentlicht die Stadt Viernheim mit Unterstützung vom Verein Kompass Umwelt- und Energieberatung die besten drei Teams mit den meisten Fahrradkilometern (absolute Kilometerzahl). Da STADTRADELN für Klimaschutz und Zusammenhalt steht, sind die Preisgelder in Höhe von insgesamt 1.000 Euro für einen guten Zweck bestimmt. Die besten drei Teams übergeben diese Preise an karitative Institutionen und Projekte ihrer Wahl. Ebenso vergibt die Stadt Viernheim jeweils 333 Euro an die beste Klasse pro weiterführende Schule (gemessen am Durchschnitt der zurückgelegten Radkilometer pro Person/Klasse). Das Preisgeld ist für Projekte sowie Ausflüge zum Thema Klimaschutz und klimafreundliche Mobilität bestimmt. Der Termin der Siegerehrung wird noch bekannt gegeben.

Weitere Informationen zu den Spielregeln, verschiedenen Aktionen und Ergebnissen unter www.stadtradeln.de/kreis-bergstrasse sowie auf www.stadtradeln.de/viernheim

Quelle: Magistrat der Stadt Viernheim