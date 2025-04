Speyer – Urkundenunterdrückung

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 10.04.2025, gegen 00:05 Uhr befuhr ein weißer Transporter die Wormser Landstraße in Richtung der Schifferstadter Straße und sollte durch eine Polizeistreife einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als die Polizeibeamten dem 40-jährigen Fahrer des Transporters hinterherfuhren, überfuhr dieser trotz der Rotlichtphase der Lichtzeichenanlage den Kreuzungsbereich der Waldseer Straße / Tullastraße / Spaldinger Straße. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann das vordere Kennzeichen des Transporters mit mehreren Blättern Papier abgeklebt hat. Aufgrund des Abklebens des vorderen Kennzeichens wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenunterdrückung und aufgrund des Rotlichtverstoßes ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Quelle: Polizeiinspektion Speyer