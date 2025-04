Speyer – Mit neuen Kräften in die Mission Titelverteidigung

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Neues Jahr, neuer Modus, neue Gruppeneinteilung: Die neue Saison in der Judo-Bundesliga der Frauen bringt für den amtierenden Meister JSV Speyer einige Änderungen, angefangen mit den Gegnerinnen. Die Vorrundengruppen sind erneut neu eingeteilt worden. Der JSV bleibt in der Süd-West-Gruppe, trifft dort aber nun auf Hertha Walheim, den JC Bottrop, die Sport-Union Annen und den letztjährigen Gegner JC Wiesbaden – alles Mannschaften, die auch schon mal bei der Finalrunde dabei waren „Das ist eine Gruppenzusammensetzung, die Spannung verspricht“, so Teamchefin Nadine Lautenschläger. Los geht es am Samstag, wenn die Titelverteidigerinnen beim JC Bottrop gastieren – einem Verein, der für seine gute Nachwuchsarbeit bekannt ist. „Der erste Saisonkampf ist natürlich immer ein Schritt ins Ungewisse und eine Standortbestimmung, die Teams sind neu zusammengesetzt und alle wissen noch nicht so richtig, wo sie stehen. Und wie immer hängt viel davon ab, wer welche Kämpferinnen am Kampftag zur Verfügung hat.“, erklärt die JSV-Teamchefin. Beiden Seiten werden einige Athletinnen aufgrund der Vorbereitung für die bevorstehende Europameisterschaft fehlen, auf Speyerer Seite betrifft dies Mascha und Seija Ballhaus. Hinzu kommen einige verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle. Dem JSV werden jedenfalls ein paar mehrere neue Kräfte zur Verfügung stehen, von denen auch fünf bereits am Samstag ihr Debüt feiern sollen: Vom TSV Abensberg kommt die Dritte der U18-Weltmeisterschaft, Jolina Reinhold. Mit Charlotte Nettesheim, Europameisterin der U18 in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm, die künftig bis 52 starten wird und Leona Dorofeev (-48kg), schließen sich zwei weiteres junges Top-Talent aus Deutschland dem JSV an.

Vom Dauerrivalen TSG Backnang stößt Bettina Bauer, Kämpferin in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm, dazu. Hinzu kommt, dass Speyers Ukrainerin Yelyzaveta Lytvynenko eine Kollegin gewinnen konnte – Yuliia Kurchenko, ebenfalls in den höheren Gewichtsklassen zu Hause, ist ab diesem Jahr JSVlerin. Dieses Quintett steht in Bottrop im Aufgebot. Die Neuzugänge wurden auch gebraucht, denn es gibt Lücken zu schließen: Der JSV hat nämlich auch ein paar Abgänge zu verzeichnen. Allen voran Kim Polling – die Weltklassekämpferin und jahrelange Leistungsträgerin des JSV hat ihre Karriere beendet und auch Marlene Galandi zieht sich aus dem Leistungssport zurück. Aus beruflichen Gründen werden Mona Kohlbacher und Julia Holstein nicht mehr im Kader sein. „Ich hoffe, dass sie uns weiterhin neben der Matte unterstützen. Sie waren über die letzten Jahre immer dabei, haben für gute Stimmung gesorgt und waren wichtige Mitglieder unseres Teams – dafür danke ich ihnen sehr“, so Nadine Lautenschläger. Was die sportliche Zielsetzung betrifft für die Saison ist es klar, dass es als Titelverteidiger nicht leicht ist. Schon die Vorrundengruppe wird, kein Selbstläufer. „Das wird kein Zuckerschlecken, aber natürlich ist unser Anspruch, als Titelverteidiger wieder in die Finalrunde zu kommen. Ich hoffe, unsere Mädels können den Schwung aus dem letzten Jahr mitnehmen und eine gute Leistung zeigen. Wir wollen den Jüngeren weiterhin eine Chance geben und mit einem guten Mix aus Jugend und Erfahrung auf die Matte gehen. Wir hoffen, dass wir ähnlich wie im letzten Jahr gut in die Saison reinkommen, unseren Rhythmus finden und konstant weitermachen in den folgenden Kämpfen“, kündigt die Speyerer Teamchefin an.

Quelle: JSV Speyer Frauen