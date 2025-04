Speyer – JSV geht optimistisch auf die längste Reise

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. Für die Männer des JSV Speyer steht am Samstag die längste Auswärtsfahrt der Saison auf dem Programm. Um 18 Uhr gastieren sie nämlich beim JC Leipzig, einem Team, das in den letzten Jahren immer mitgemischt hat im Kampf um die vorderen Plätze, aber diese Saison mit zwei Niederlagen in die neue Runde gestartet ist, und zwar gegen Offenbach und Karlsruhe – zwei Teams, die der JCL in den letzten Jahren immer hinter sich gelassen hat. „Sie waren in diesen Kämpfen auch nicht so gut aufgestellt wie sie eigentlich vom Kader her könnten. Auch wenn sie ein paar Abgänge hatten, haben sie immer noch viele gute Leute auf der Liste. Ich gehe davon aus, dass sie gegen uns alles aufbieten werden, um vor heimischem Publikum zurück in die Erfolgsspur zu kommen“, so der Speyerer Teamchef Michael Görgen-Sprau. Es spricht also einiges dafür, dass es wieder ein spannender Kampf auf Augenhöhe wird, so wie man es seit Jahren immer wieder kennt, wenn Speyer und Leipzig aufeinandertreffen. „Es ging immer hin und her über die Jahre – es gab Siege, Niederlagen, und auch Unentschieden“, erinnert sich der Speyerer Teamchef.

Nicht so gerne erinnert sich der JSV an die letzte Reise nach Leipzig vor zwei Jahren, als eine von zahlreichen Ausfälle geschwächte Speyerer Mannschaft eine deutliche 3:11-Niederlage erlitt. Dieses Mal gibt der Kader allerdings Anlass für Optimismus, denn es ist jede Gewichtsklasse mindestens doppelt besetzt, zwei starke Georgier sind dabei, ebenso der eine oder andere, der am ersten Kampftag noch gefehlt hat. „Wir sind gut aufgestellt und fahren da hin, um etwas Zählbares mitzunehmen“, so Michael Görgen-Sprau. Die strapaziöse lange Rückfahrt durch die Nacht werden sich die JSVler dieses Mal ersparen, und stattdessen in Leipzig übernachten, um abends noch vor Ort gemeinsam noch etwas zu unternehmen und dann am Sonntag entspannt nach Hause zu fahren. Das schont nicht nur Gesundheit und Nerven, sondern fördert auch dem Teamgeist und ist ein weiter Grund, sich auf die längste Reise der Saison zu freuen.

Quelle: JSV Speyer