Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Zeit von 00:45 Uhr – 01:30 Uhr wurden am Südbahnhof Verkehrskontrollen durchgeführt. Insgesamt wurden hierbei 14 Fahrzeuge kontrolliert. Die Bilanz: Zwei nicht angeschnallte Verkehrsteilnehmer sowie zwei Ausfertigungen von Mängelberichten an Fahrzeugführer.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt