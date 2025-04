Schifferstadt – Damenrad gestohlen – Zeugen gesucht

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwoch den 09.04.2025 um 15:45 Uhr fuhr ein 46-jähriger Mann aus Kleinkarlbach mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände in 67269 Grünstadt in die Kirchheimer Straße ein und übersah dabei den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw einer 66-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Zellertal. Durch den Aufprall kam der Pkw der Zellertalerin ins ... Mehr lesen »