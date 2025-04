Mannheim – Tankstelle überfallen – Zeugen gesucht

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend eine Tankstelle im Stadtteil Neckarstadt überfallen. Gegen 21.30 Uhr betrat ein unbekannter maskierter Mann das Gelände einer Tankstelle in der Untermühlaustraße und begab sich ins Verkaufsgebäude. Er trat an den Kassenbereich heran und forderte von der Tankstellenmitarbeiterin die Herausgabe von Bargeld. Nachdem diese einen noch unbekannten Bargeldbetrag ausgehändigt hatte, verließ der Unbekannte das Gebäude und flüchtete durch die Untermühlaustraße in Richtung Waldhofstraße.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

– Männlich

– Helle Hautfarbe

– Ca. 25 bis 30 Jahre alt

– War bekleidet mit einem hellen Kapuzenpullover, schwarzer Weste und schwarzer Hose

– Trug eine graue Schirmmütze und schwarz-weiße Sportschuhe

– War mit einem schwarzen Tuch vor Mund und Nase maskiert

Die weiteren Ermittlungen durch das Kriminalkommissariat Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim