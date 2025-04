Mannheim – Koalitionsvertrag Statement von IHK-Präsident Manfred Schnabel

Stuttgart – Am Mittag des 9. April 2025 ist es auf einem Privatgrundstück in Schramberg zu einem Polizeieinsatz mit Schusswaffengebrauch gekommen, in dessen Folge ein 48-jähriger Mann verstarb. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Eine neurologische Fachklinik in Rottweil hatte den 48-jährigen Mann zuvor als abgängig gemeldet. Im Zuge der durch die Polizei umgehend eingeleiteten Suchmaßnahmen wurde der ... Mehr lesen »