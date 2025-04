Mannheim – Innenstadtbibliotheken präsentieren neues Programm

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Innenstadtbibliotheken der Stadtbibliothek Mannheim legen ihre Sommerprogramme vor. Anmeldungen für Veranstaltungen, Workshops und Ferienprogramme von Mai bis August sind ab sofort möglich.

Spiel- und Lesespaß in der Kinder- und Jugendbibliothek und Angebote der Bibliothekspädagogik

Alle Termine des vielseitigen Familienprogramms der Kinder- und Jugendbibliothek und die Programme der Bibliothekspädagogik finden sich im gemeinsamen Flyer: www.mannheim.de/de/bildung-staerken/stadtbibliothek/adressen-und-oeffnungszeiten/kinder-und-jugendbibliothek

„Lesewichtel”, „Bücherspaß: Erste Worte Deutsch”, aber auch der „Spieletest” oder „Escape Room” – in der Kinder- und Jugendbibliothek werden auch im Sommer wieder kräftig gelesen, gebastelt und gespielt.

Als besondere Highlights gibt es das Theaterstück „Die Schnecke und der Buckelwal” am 10. Mai sowie die Sommerleseaktion HEISS AUF LESEN, die vom 14. Juli bis in den September läuft.

Bei der Bibliothekspädagogik sind vor allem die Workshops mit dem 10. Feuergriffel-Preisträger Markus B. Altmeyer zu erwähnen. Passend zu seiner Romanidee, die er während seines Stipendiums verfolgt, gibt es einen Kunstworkshop in der Kunsthalle und einen literarischen Podcast-Workshop. Außerdem sind alle Termine der Ferienprogramme über Pfingsten bzw. den Sommer im Heft aufgeführt. Interessierte sollten sich hierfür dringend frühzeitig anmelden.

SPIEGEL-Bestsellerautorin kommt in die Zentralbibliothek und buntes Programm in der Musikbibliothek

Die Zentralbibliothek im Stadthaus N1 und die Musikbibliothek im Dalberghaus geben ihre Termine ebenfalls in einem gemeinsamen Programmheft bekannt: www.mannheim.de/de/bildung-staerken/stadtbibliothek/adressen-und-oeffnungszeiten/zentralbibliothek-im-stadthaus-n-1

Darin enthalten sind alle regelmäßigen Treffpunkt-Formate, wie zum Beispiel der Medienmittwoch, der Lesekreis „Meet & Read” oder die beliebten „Grünen Dienstage”, und einmalige, besondere Veranstaltungen.

Beispielsweise kommt Autorin Martina Effmert mit ihrem Ratgeber „Arbeiten ohne Angst” am 16. Mai in die Stadtbibliothek oder SPIEGEL-Bestsellerautorin Kyra Groh im Rahmen der Langen Nacht der Jugendkultur am 12. Juli.

Auch zwei weitere Auflagen der „Mannheimer Stadtgeschichten” mit Feuergriffel-Preisträger Markus B. Altmeyer am 8. Mai und MM-Chefredakteur Karsten Kammholz am 5. Juni stehen auf dem Programm.

Die Musikbibliothek lockt mit regelmäßiger Livemusik, klassischen Konzerten und verschiedenen Workshops zum Gitarrenspiel oder Singen.

Wo sich Interessierte im Einzelnen anmelden sollten, ist in den jeweiligen Broschüren vermerkt.

Sie stehen online oder in den Bibliotheken zur Verfügung.

Online-Version Zentralbibliothek und Musikbibliothek mit Anmeldeinfos:

www.mannheim.de/sites/default/files/2025-04/2025_2_Programm_N1%20und%20MuBi_%20final_Web.pdf

Online-Version Kinder- und Jugendbibliothek und Bibliothekspädagogik mit Anmeldeinfos:

www.mannheim.de/sites/default/files/2025-04/2025_kibi%2Bbibp%C3%A4d_Mai%20August_Web.pdf

Quelle: Stadt Mannheim