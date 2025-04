Mannheim – Gerhard Zuber wird neuer Geschäftsführer Sport des SV Waldhof – Schober neuer Direktor Sport

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim 07 hat einen neuen Geschäftsführer Sport gefunden. Gerhard Zuber ist ab sofort der neue sportliche Entscheidungsträger des Mannheimer Traditionsverein. Der 49-jährige Österreicher bringt viel Erfahrung im deutschen Profifußball mit in die Kurpfalz. Von 2011 bis 2016 war Gerhard Zuber als Sportdirektor des FC Schalke 04 tätig. Es folgte eine weitere langfristige Beschäftigung als Sportlicher Leiter, bzw. Sportdirektor bei Hannover 96, wo er zuletzt bis 2021 in leitender Funktion agierte. Nun wird sich der in Wolfsberg geborene Österreicher um die Geschicke beim SV Waldhof Mannheim kümmern.

„Ich freue mich sehr auf die zukünftige Aufgabe beim SV Waldhof Mannheim 07. Der SV Waldhof ist ein Verein mit viel Potenzial. Die Gespräche mit Familie Beetz waren sehr angenehm. Darüber hinaus sind die Rahmenbedingungen mit der großen Fanunterstützung hier in der Region sehr reizvoll. Wir haben einige Aufgaben, die wir in der nächsten Zeit angehen müssen. Zunächst liegt aber der volle Fokus auf dem Klassenerhalt in dieser Saison”, so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

„Wir freuen uns sehr, mit Gerhard Zuber einen absoluten Fachmann gewonnen zu haben, der sowohl über strategische Kompetenz als auch über ein hervorragendes Netzwerk im Profifußball verfügt”, so Bernd Beetz, Präsident des SV Waldhof Mannheim.

Auch Christian Beetz als Vorsitzender des Aufsichtsrats freut sich auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Gerhard Zuber und sagt: „Mit Gerhard Zuber haben wir einen erfahrenen Sport-Geschäftsführer für den SV Waldhof Mannheim gewinnen können. Er hat auf seinen bisherigen Stationen immer gezeigt, dass er in der Lage ist, nachhaltige sportliche Konzepte zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen. Wir sind überzeugt, dass er hervorragend zum SV Waldhof Mannheim passt.”

Ebenfalls neu beim SV Waldhof Mannheim 07 ist der ehemalige Bundesligaprofi Mathias Schober, der die Position des Direktors Sport beim Mannheimer Traditionsverein übernehmen wird. Nach seiner erfolgreichen Karriere als Torhüter war Mathias Schober von 2012 bis 2021 als Nachwuchskoordinator beim FC Schalke 04 tätig. Bis 2024 war der 49-Jährige als Direktor Knappenschmiede & Entwicklung bei Schalke 04 angestellt. Nun folgt für ihn der Schritt nach Mannheim, gemeinsam mit Gerhard Zuber.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe hier beim SV Waldhof Mannheim 07. Gemeinsam mit Gerhard Zuber warten spannende Wochen und Monate auf uns, in denen zunächst der Klassenerhalt an oberster Stelle steht. Langfristig wollen wir den Verein im sportlichen Bereich weiter vorantreiben und auf der vorhandenen Basis weiter aufbauen”, so Mathias Schober, Direktor Sport des SV Waldhof Mannheim.

SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH