Mannheim – Adler Mannheim sind nach der vierten Niederlage ausgeschieden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim haben auch das vierte Halbfinalduell gegen den Titelverteidiger Eisbären Berlin zu Hause mit 2:6 (0:2, 1:1, 1:3) verloren und sind damit ausgeschieden. Vor 13.068 Zuschauern in der nicht ganz ausverkauften SAP Arena brachte Leonhard Pföderl die Gäste in der 12. Minute in Führung. Noch vor der ersten Drittelpause erhöhte Frederik Tiffels auf 2:0 (19.). Ty Ronning sorgte mit dem 3:0 (28.) im Mitteldrittel für die Vorentscheidung. Die Adler konnten kurz danach durch Austin Ortega in Überzahl zum 1:3 (32.) verkürzen.

Kurz nach Beginn im dritten Drittel machte Kristian Reichel die Partie nochmals spannend, als er die Scheibe zum 2:3 (41.) in die Maschen jagte. Die Adler-Fans hofften dann auf den Ausgleich, aber Lean Bergmann gelang mit dem 4:2 wieder der zwei Tore Vorsprung. Die Berliner Tiffels und Bergmann erhöhten mit ihren jeweils zweiten Treffern (54. und 55.) der Partie zum 6:2-Endstand und Auswärtssieg für die Eisbären. Die Adler Mannheim haben in den vier Partien (240 Minuten) nur vier Tore erzielt und damit haben die Eisbären Berlin das Finale mit vier Siegen verdient erreicht.

Im zweiten Halbfinale zwischen ERC Ingolstadt gegen die Kölner Haie führen die Kölner nach drei Spielen mit 2 zu 1 Siegen.

Text Michael Sonnick